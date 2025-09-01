A días de las elecciones bonaerenses, Sergio Massa llamó a la unidad del peronismo
El excandidato presidencial se sumó de lleno a la campaña del peronismo de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.
El exministro de Economía y excandidato presidencial en 2023, Sergio Massa, lanzó este domingo un nuevo spot de campaña bajo el lema “Fuerza Patria es la fuerza de la gente”, con un fuerte eje en la unidad del peronismo de cara a la última semana rumbo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que se realizarán el 7 de septiembre.
El spot de campaña resalta el rol de distintos sectores de la sociedad —mujeres, jóvenes, jubilados, trabajadores, pymes y personas con discapacidad— y subraya que la verdadera fortaleza surge de la unidad popular frente a “la crueldad y la indiferencia”.
“El spot destaca la fuerza de los trabajadores que buscan llegar a fin de mes, de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar, de las mujeres que reclaman igualdad, de los jubilados que esperan cobrar dignamente, de las pymes que sueñan con crecer y de las personas con discapacidad que merecen un Estado inclusivo”, se remarca en la campaña.
Además, el mensaje convoca a difundir la propuesta en los días previos a la elección y afirma: “La fuerza del peronismo, que el próximo 7 de septiembre estará de pie, más unida que nunca, para frenar a Milei”.
El video fue difundido a través de las redes sociales oficiales del excandidato presidencial, tanto en X como en Instagram.
En campaña
A una semana de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, Massa se metió de lleno en la recta final de la campaña bonaerense. Con recorridas por Junín, Baradero y San Vicente, y con San Martín como próximo destino al cierre de esta edición, el líder del Frente Renovador acompañó a los candidatos de la alianza Fuerza Patria con un mensaje que apunta a sostener la unidad y marcar contraste con la gestión nacional de Javier Milei.
La gira comenzó el viernes en Junín, distrito gobernado por Pablo Petrecca, del partido Somos Buenos Aires, donde Massa se mostró junto a Valeria Arata. Exdiputada provincial, excandidata a intendenta en 2023 y actual candidata a senadora provincial por la Cuarta Sección, Arata y Massa realizaron un recorrido por una obra paralizada del plan Procrear, al igual que sucede con el paso a nivel que divide a la ciudad en dos.
Se trata de 149 viviendas detenidas desde diciembre de 2023. “En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. Gracias Sergio Massa por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la indiferencia del municipio y la falta de respuestas del gobierno nacional”, expresó Arata en redes.
Posteriormente, Massa se trasladó a Baradero, en la Segunda Sección, donde encabezó una actividad junto a jóvenes que le manifestaron sus preocupaciones por la falta de empleo. Lo acompañaron Juan Bautista Morales, candidato a concejal, y Carlos Puglelli, candidato a diputado provincial. Ambos integran la propuesta de Fuerza Patria, que busca posicionarse como alternativa frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional, de acuerdo a lo manifestado durante campaña.
El sábado fue el turno de San Vicente. Allí, Massa compartió actividades con adultos mayores y abordó temas vinculados a la seguridad. Estuvo junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos por la Tercera Sección Roberto Vázquez y Ayelén Rasquetti que va por la reelección.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario