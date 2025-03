A las piñas por streaming: panelista libertario atacó a Eduardo Belliboni y Guillermo Moreno los separó

"No puedo creer cómo este tipo puede estar acá", decía Maañón, al mismo tiempo que comenzaba a encenderse contra el líder social. En este sentido, Diego Moranzoni intervino, sin esperar lo que vendría después: "Pará, pará... bueno, sentate, no empecemos", señalaba el conductor.

Cuando llegó el momento del choque a piñas entre ambos, Guillermo Moreno estaba en medio, por lo que decidió separar a Belliboni y a Maañón, con éxito, dado que luego de que se involucrara, cesó el conflicto.

piñas streaming.mp4

La reacción de Moranzoni tras el insólito episodio: "Demencial"

"Le pido perdón a las 10.000 personas que estaban mirándonos", comenzó indicando cuando ya estaban las partes en calma. "Más allá de lo que dice Luciano, me parece demencial meterte en el programa de otro compañero a agredir a un... por más que el invitado sea Robledo Puch, te estoy hablando de un asesino serial, agredirlo... invadiendo el aire con violencia. Me parece que eso Lu... sabés que te aprecio, pero está mal", se descargó el conductor.

Y agregó: "Entiendo todo lo que me vas a decir, pero no se hace, no está bien, me parece una falta de respeto para el resto de tus compañeros que trabajamos en medios de comunicación". Ante esto, el libertario se justificó: "Yo me metí porque gente de este me vino a amenazar".

"Pero violento fuiste vos", disparó Moranzoni, a lo que Maañón replicó: "Violento es el que le roba la comida a la gente".