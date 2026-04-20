Murió Luis Brandoni: Mi cuñado, Buscavidas, y otras grandes comedias de la TV analógica que lo consagraron
Tras la triste noticia de que murió Luis Brandoni, repasamos las comedias de la televisión analógica que marcaron para siempre su maravillosa carrera.
La cultura argentina está de luto tras confirmarse que murió Luis Brandoni a los 86 años. A lo largo de su enorme y vasta trayectoria, el inolvidable actor protagonizó populares programas de ficción y exitosas comedias en la televisión analógica que quedarán para siempre en la memoria del público.
El inmenso legado de Luis Brandoni en la TV analógica
El entrañable intérprete brilló en decenas de producciones que marcaron a fuego el formato de la televisión analógica tradicional, décadas antes de la llegada de las modernas plataformas de streaming digital. Desde los años setenta, supo cautivar a las familias argentinas en los principales canales de aire con su enorme carisma y versatilidad actoral.
Entre los hitos más emblemáticos de su recorrido en la pantalla chica tradicional, se destacan:
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Esta noche... miedo (1970): Un ciclo clásico de suspenso creado por el legendario Alberto Migré y emitido por la pantalla de Teleonce.
Buscavidas (1984-1986): En eltrece, le dio vida a uno de sus personajes más entrañables y recordados durante la efervescente etapa del regreso de la democracia.
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Mi cuñado (1993-1996): El inmenso éxito emitido por Telefe donde encarnó a Roberto Cantalapiedra, conformando una exitosa y explosiva dupla histórica junto a Ricardo Darín en el terreno de las altas comedias.
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Vulnerables (1999-2000): La aclamada serie de Pol-ka que lo mostró en una faceta sumamente dramática y profunda al filo del nuevo milenio.
Durmiendo con mi jefe (2003): Una comedia de enredos absolutamente inolvidable en la que compartió el rol protagónico junto a Guillermo Francella.
IMPORTANTE: Murió Luis Brandoni a los 86 años
Su brillante paso por la ficción analógica también incluyó exitosos programas como "Corazonadas" (1991), "Locos de contento" (1993), "Culpables" (2001) e "Infieles" (2002). Ya en épocas de transición de formatos, se destacó enormemente como el Padre Francisco en "El hombre de tu vida" (2011-2012), cerrando luego su espectacular carrera en el streaming con "El encargado" y "Nada". Su gigantesco talento y su arte vivirán por siempre.
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