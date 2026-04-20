Murió Luis Brandoni: Mi cuñado, Buscavidas, y otras grandes comedias de la TV analógica que lo consagraron

Su brillante paso por la ficción analógica también incluyó exitosos programas como "Corazonadas" (1991), "Locos de contento" (1993), "Culpables" (2001) e "Infieles" (2002). Ya en épocas de transición de formatos, se destacó enormemente como el Padre Francisco en "El hombre de tu vida" (2011-2012), cerrando luego su espectacular carrera en el streaming con "El encargado" y "Nada". Su gigantesco talento y su arte vivirán por siempre.