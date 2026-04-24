Pablo Quirno cruzó a funcionarios británicos por Malvinas y ratificó el reclamo de soberanía argentina

malvinas

El cruce se inscribe en un escenario más amplio de tensiones diplomáticas en torno a las Malvinas, un tema que periódicamente vuelve a la agenda a partir de declaraciones, gestos políticos o posicionamientos internacionales. En este caso, la intervención de funcionarios británicos reactivó la discusión y motivó una nueva respuesta oficial.

A pesar del intercambio de declaraciones, no hay cambios concretos en el estado de la cuestión. El Reino Unido mantiene su administración sobre las islas y sostiene su postura histórica, mientras que la Argentina continúa reclamando la soberanía y promoviendo la apertura de negociaciones.