A qué hora anuncia el paro general contra la Reforma Laboral la CGT y cómo ver la conferencia en vivo
La central obrera brindará los detalles del paro general de 24 horas contra la Reforma Laboral. Conocé el horario, la sede y dónde seguir la transmisión.
Tras confirmar un paro general en rechazo a la Reforma Laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) formalizará el anuncio este miércoles. La cúpula sindical brindará una conferencia de prensa exclusiva para detallar los alcances, la letra chica y la modalidad de la inminente huelga que paralizará al país.
A qué hora habla la CGT y dónde es la convocatoria
Según comunicó la central obrera de manera oficial a través de su cuenta en la red social X, el contacto con los medios está pautado para este miércoles a las 11:00 horas.
El anuncio de la cúpula sindical y la lectura del documento se llevarán a cabo en el histórico Salón Felipe Vallese, ubicado dentro de la mítica sede central del gremio en la calle Azopardo.
Los detalles confirmados del Paro general
Durante la conferencia, los líderes sindicales despejarán las dudas sobre la logística de la medida de fuerza y qué ocurrirá en las calles. Hasta el momento, bajo el lema "#ParoNacional", el Consejo Directivo adelantó los siguientes lineamientos sobre la protesta:
Duración: La cúpula gremial resolvió convocar a un paro nacional de 24 horas de duración.
Fecha estratégica: La huelga no tiene un día fijo en el calendario, sino que se ejecutará de manera sincronizada y automática "el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley de modernización laboral".
Cómo ver en vivo el anuncio de la CGT
Para quienes deseen seguir el minuto a minuto de las definiciones de la CGT y conocer las implicancias que tendrá el paro en el transporte y los servicios, el gremio confirmó que habrá acceso virtual.
Además de la cobertura de los canales de televisión, la actividad será transmitida de manera oficial por streaming, por lo que el evento podrá visualizarse en vivo a través de las plataformas digitales y redes sociales del sindicato.
