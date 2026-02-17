A qué hora anuncia el paro general contra la Reforma Laboral la CGT y cómo ver la conferencia en vivo

Duración: La cúpula gremial resolvió convocar a un paro nacional de 24 horas de duración.

Fecha estratégica: La huelga no tiene un día fijo en el calendario, sino que se ejecutará de manera sincronizada y automática "el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley de modernización laboral".

Cómo ver en vivo el anuncio de la CGT

Para quienes deseen seguir el minuto a minuto de las definiciones de la CGT y conocer las implicancias que tendrá el paro en el transporte y los servicios, el gremio confirmó que habrá acceso virtual.

Además de la cobertura de los canales de televisión, la actividad será transmitida de manera oficial por streaming, por lo que el evento podrá visualizarse en vivo a través de las plataformas digitales y redes sociales del sindicato.