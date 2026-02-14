La CGT se reúne el lunes y podría declarar un paro general contra la Reforma Laboral

En consecuencia, es posible que la central obrera convoque a un paro general el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja; una medida motorizada también por los despidos y suspensiones en curso, que llegan a miles a raíz del desplome del consumo y el cierre de grandes empresas y pymes, y el fuerte deterioro del poder de compra de los salarios.

Embed