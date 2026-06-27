Quién reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Santilli asoma como el perfil ideal para reconfigurar el Gabinete, aportar la estabilidad institucional que reclama la oposición y sostener el diálogo con las provincias.

santilli karina milei adorni Diego Santilli, el principal candidato para reemplazar a Manuel Adorni.

Pablo Quirno, la opción técnica que pisa fuerte

Como segundo en la consideración aparece Pablo Quirno. El actual canciller (y hombre de extrema confianza de Luis "Toto" Caputo) es la carta técnica del oficialismo. Si la intención del Gobierno es volcar la Jefatura de Gabinete hacia un perfil netamente económico y de control financiero riguroso, Quirno cuenta con las credenciales necesarias y el aval del ala económica más dura de la gestión.

Pablo Quirno Javier Milei Pablo Quirno y Javier Milei

Más relegados: Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger

En una tercera línea, con posibilidades notablemente más lejanas, surgen dos figuras de peso dentro del armado oficial:

Sandra Pettovello : Su nombre siempre sobrevuela el despacho presidencial por su cercanía directa con Javier Milei, pero la magnitud y la sensibilidad de las tareas en Capital Humano complican un eventual traslado.

Federico Sturzenegger: Aunque representa el ala ideológica del plan de reformas y desregulación económica, su perfil es visto como demasiado específico para encarar una posición que requiere, antes que nada, altas dosis de negociación política y contención de crisis en este momento.

Las próximas horas serán determinantes para definir si finalmente Santilli asume la conducción del Gabinete o si el Ejecutivo opta por una sorpresa de último momento.