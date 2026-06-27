Quién reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete
Con algunas opciones picante el punta, el presidente Javier Milei definirá en las próximas horas al sucesor de uno de los más defendidos funcionarios.
La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete dejó un vacío de poder urgente que la mesa chica de la Casa Rosada busca resolver a contrarreloj. Eyectado en medio de crecientes escándalos y el avance de investigaciones sobre su patrimonio, el Gobierno necesita un perfil fuerte que logre ordenar la gestión y frenar el desgaste político.
En los pasillos oficiales ya comenzó la danza de nombres, con un favorito claro y varias alternativas en estudio. Se espera que en las próximas horas se defina al sucesor del que, hasta hace unas semanas, era el funcionario predilecto de Javier Milei.
Quiénes son los candidatos para reemplazar a Manuel Adorni
Diego Santilli, el principal candidato
Todos los caminos parecen conducir a Diego Santilli. El actual ministro del Interior pica en punta como el sucesor natural. Dentro del entorno presidencial valoran su "cintura política", su experiencia de gestión y el hecho de haber sido uno de los defensores más férreos de Adorni ante la opinión pública en los últimos meses.
Santilli asoma como el perfil ideal para reconfigurar el Gabinete, aportar la estabilidad institucional que reclama la oposición y sostener el diálogo con las provincias.
Pablo Quirno, la opción técnica que pisa fuerte
Como segundo en la consideración aparece Pablo Quirno. El actual canciller (y hombre de extrema confianza de Luis "Toto" Caputo) es la carta técnica del oficialismo. Si la intención del Gobierno es volcar la Jefatura de Gabinete hacia un perfil netamente económico y de control financiero riguroso, Quirno cuenta con las credenciales necesarias y el aval del ala económica más dura de la gestión.
Más relegados: Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger
En una tercera línea, con posibilidades notablemente más lejanas, surgen dos figuras de peso dentro del armado oficial:
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Sandra Pettovello: Su nombre siempre sobrevuela el despacho presidencial por su cercanía directa con Javier Milei, pero la magnitud y la sensibilidad de las tareas en Capital Humano complican un eventual traslado.
Federico Sturzenegger: Aunque representa el ala ideológica del plan de reformas y desregulación económica, su perfil es visto como demasiado específico para encarar una posición que requiere, antes que nada, altas dosis de negociación política y contención de crisis en este momento.
Las próximas horas serán determinantes para definir si finalmente Santilli asume la conducción del Gabinete o si el Ejecutivo opta por una sorpresa de último momento.
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