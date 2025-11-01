A qué hora arranca la Marcha del Orgullo este sábado 1 de noviembre

El tránsito en Plaza de Mayo y alrededores está interrumpido entre las 6:00 y las 20:00, mientras que en la zona del Obelisco el corte se extenderá de 16:00 a 22:00. En tanto, en las inmediaciones del Congreso, la circulación vehicular permanecerá restringida desde las 16:00 hasta las 4:00 del domingo. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos y optar por transporte público o rutas alternativas.

La movilización, organizada por más de 60 agrupaciones y colectivos, tendrá un marcado carácter político en respuesta a los recientes decretos presidenciales que afectan los derechos del colectivo LGBTIQ+. Entre las consignas principales se destacan: “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.

Desde la Comisión Organizadora remarcaron que el objetivo de la jornada será “visibilizar las luchas, defender los derechos conquistados y denunciar los retrocesos en materia de igualdad”. Además, convocaron a la comunidad a participar de los shows en Plaza de Mayo y a “celebrar el orgullo como una forma de resistencia colectiva”.