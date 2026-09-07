Desde China, Sabino Vaca Narvaja propuso un "Momento Shenzhen" para impulsar la cooperación tecnológica con eje en el Sur Global
El exembajador argentino fue el único orador extranjero en la apertura del Simposio Académico Internacional sobre el Pensamiento de Xi Jinping.
En el marco del Simposio Académico Internacional sobre el Pensamiento de Xi Jinping celebrado en la ciudad china de Shenzhen, el exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se convirtió en protagonista central al ser convocado como único orador extranjero y keynote speaker en la sesión inaugural.
Su exposición, titulada "Subjetividad cultural y modernización china: construir la modernidad sin perder la identidad", estuvo precedida por las principales autoridades del Partido Comunista de China (PCCh) y de la Agencia de Noticias Xinhua.
Durante su intervención, Vaca Narvaja reflexionó sobre el impacto de la actual revolución digital y tecnológica, señalando que la discusión contemporánea excede la mera capacidad de innovación. "La pregunta ya no es solamente qué puede hacer la tecnología, sino también qué queremos, como sociedades, que haga la tecnología", expresó ante un auditorio integrado por académicos y funcionarios de alto rango.
El "Momento Shenzhen" y el desarrollo compartido
Para graficar el salto cualitativo de la economía asiática, el académico propuso acuñar un nuevo concepto geopolítico e industrial que supere los hitos históricos tradicionales: "Si el 'momento Ford' simbolizó la revolución de la producción en masa y el 'momento Sputnik' la carrera por alcanzar primero la frontera tecnológica, propongo hablar hoy de un 'Momento Shenzhen': la capacidad de innovar, industrializar, escalar, integrar y abaratar simultáneamente tecnologías cada vez más complejas".
En esa línea, el exdiplomático sostuvo que este paradigma puede convertirse en un motor de convergencia histórica si se articula con principios de beneficio mutuo. "La tecnología sin un propósito humano puede profundizar las desigualdades. El desarrollo sin raíces culturales puede producir alienación", advirtió, al tiempo que remarcó que la modernización debe evaluarse fundamentalmente por su capacidad para mejorar la vida de las personas.
La participación de Vaca Narvaja en el cónclave —organizado por la Universidad Normal del Sur de China, el Centro de Estudios sobre el Pensamiento de Xi Jinping y la agencia Xinhua— consolida un vínculo estratégico que el referente mantiene a través de la diplomacia académica y el Centro de Estudios de Sinología de la UBA y el Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC).
Finalmente, el académico subrayó que esta discusión resulta vital para América Latina y el conjunto del Sur Global: "El desafío para nuestros países no es ser simples receptores o consumidores de la nueva revolución tecnológica, sino participar activamente de ella, incorporar conocimiento y capacidades productivas y construir nuestros propios caminos de modernización sin renunciar a nuestra identidad" concluyó.
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