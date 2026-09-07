Desde China, Sabino Vaca Narvaja propuso un "Momento Shenzhen" para impulsar la cooperación tecnológica con eje en el Sur Global

La participación de Vaca Narvaja en el cónclave —organizado por la Universidad Normal del Sur de China, el Centro de Estudios sobre el Pensamiento de Xi Jinping y la agencia Xinhua— consolida un vínculo estratégico que el referente mantiene a través de la diplomacia académica y el Centro de Estudios de Sinología de la UBA y el Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC).

Finalmente, el académico subrayó que esta discusión resulta vital para América Latina y el conjunto del Sur Global: "El desafío para nuestros países no es ser simples receptores o consumidores de la nueva revolución tecnológica, sino participar activamente de ella, incorporar conocimiento y capacidades productivas y construir nuestros propios caminos de modernización sin renunciar a nuestra identidad" concluyó.