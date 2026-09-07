Victoria Villarruel volvió a criticar el modelo económico de Milei y reclamó "mejorar los salarios"

El discurso volvió a exponer las diferencias internas dentro del oficialismo en torno a las consecuencias del programa económico y a la falta de respuestas frente a los problemas que atraviesan las familias, las pymes y distintos sectores productivos.

La nueva ofensiva de Victoria Villarruel

Los cuestionamientos de Villarruel se producen en un momento de creciente tensión dentro del Gobierno. Patricia Bullrich también había advertido días atrás sobre la necesidad de que los resultados del programa económico "lleguen a las familias", a las empresas y "a cada argentino". Asimismo, pareció responderle directamente a Milei, quien reiteró este viernes que no modificará su plan económico y sostuvo que "al populismo no se le gana con más populismo".

La vicepresidenta fue recibida además por el intendente local, Guillermo Britos, quien le ofreció a la Asociación Rural de Chivilcoy administrar el 70% de la tasa vial para la construcción y el mantenimiento de caminos y rutas.

"Estamos en uno de los territorios productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires, un partido donde conviven la agricultura, la ganadería, la industria, los servicios y una gran cantidad de pymes. Necesitamos una política productiva que mire mucho más al territorio. El Estado no puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir", afirmó la vicepresidenta.

Mientras continúa recorriendo distintas provincias y municipios, Victoria Villarruel busca consolidar un perfil propio y diferenciarse cada vez más del Gobierno que integra, en medio de las versiones sobre una eventual candidatura para las elecciones de 2027.

La actividad en Chivilcoy se produjo después de que encabezara el viernes en el Senado un homenaje a excombatientes de la guerra de Malvinas. El encuentro se realizó en el Salón Azul y tuvo como eje la presentación del libro "Malvinas: epopeya nacional", elaborado por la Dirección Gesta de Malvinas y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara alta.