El Gobierno reglamentó el Régimen Penal Juvenil: a quiénes alcanza y cómo funcionará

Crean un comité para coordinar la implementación

Uno de los principales puntos del Decreto 875/2026 es la creación del Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, concebido como una instancia permanente de articulación entre diferentes áreas del Gobierno: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”.

Entre sus funciones estarán coordinar el trabajo conjunto de los ministerios que intervengan en la aplicación del régimen, elaborar lineamientos comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes, y promover el intercambio de información estadística y técnica. También podrá emitir recomendaciones no vinculantes para la autoridad de aplicación y coordinar los aspectos administrativos y operativos necesarios para ejecutar las penas previstas por la Ley 27.801.

El comité estará integrado por un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, junto con representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud.

También habrá una Mesa Federal con las provincias

La reglamentación incorpora otra instancia destinada a coordinar la aplicación del régimen entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, definida como un espacio permanente para la articulación entre las distintas jurisdicciones.

Entre sus objetivos figuran la búsqueda de criterios técnicos y procesales comunes, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la posibilidad de facilitar convenios de colaboración y cooperación. La Mesa Federal también podrá elaborar recomendaciones no vinculantes sobre la implementación del régimen.

Su integración estará encabezada por un representante de la autoridad de aplicación y contará con representantes de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Además, podrán participar representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

¿Cuándo comienza a regir?

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y estableció que entraría en vigencia 180 días después de esa publicación.

El decreto reglamentario dispone que sus disposiciones comenzarán a regir conjuntamente con la ley. De esta manera, el Gobierno completó el marco normativo necesario para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el ámbito nacional y federal.