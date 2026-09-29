A qué hora empieza el paro nacional que la CTA anunció para el 28, 29 o 30 de octubre

Cómo se organiza el paro nacional y la agenda gremial de octubre

La Comisión Ejecutiva Nacional de la central obrera, encabezada por su secretario general Hugo "Cachorro" Godoy, se reunió para delinear el plan de lucha en rechazo a las políticas económicas de Javier Milei. La principal medida de fuerza se realizará en conjunto con la CTA de los Trabajadores, con el objetivo de reclamar por salarios dignos y defender los puestos de trabajo frente a los despidos y la precarización laboral.