A qué hora empieza el paro nacional que la CTA anunció para el 28, 29 o 30 de octubre
La central obrera prepara un nuevo paro nacional junto a otras agrupaciones para fines de octubre. Cuándo se define la fecha y el horario de la medida.
La conducción de la CTA Autónoma confirmó que llevará adelante un paro nacional con movilización a fines del mes de octubre. Si bien se barajan los días 28, 29 o 30, los dirigentes sindicales aún se encuentran definiendo la fecha exacta y el horario de inicio de la huelga.
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Cómo se organiza el paro nacional y la agenda gremial de octubre
La Comisión Ejecutiva Nacional de la central obrera, encabezada por su secretario general Hugo "Cachorro" Godoy, se reunió para delinear el plan de lucha en rechazo a las políticas económicas de Javier Milei. La principal medida de fuerza se realizará en conjunto con la CTA de los Trabajadores, con el objetivo de reclamar por salarios dignos y defender los puestos de trabajo frente a los despidos y la precarización laboral.
Mientras se ultiman los detalles del cese de actividades y el horario de convocatoria, la central mantiene el diálogo abierto con la CGT, buscando que la cúpula cegetista se sume al reclamo para lograr una jornada de huelga unificada en todo el país. La propia CGT se reunirá este martes en la sede de la UOCRA para definir si convoca a su quinto paro general o si opta por una nueva movilización.
Más allá del paro de fin de mes, la CTA Autónoma confirmó un intenso calendario de protestas para las próximas semanas:
- Jueves 1 de octubre: acto de asunción de las nuevas autoridades nacionales de la central (período 2026-2030).
- Sábado 3 de octubre: participación de la juventud sindical en la histórica peregrinación a Luján.
- Martes 6 de octubre: movilización de la FENAT junto a movimientos sociales al cumplirse un mes de la eliminación del programa "Volver al Trabajo".
- Martes 15 de octubre: acompañamiento a la marcha convocada por el Frente Universitario en defensa de la educación pública.
- Lunes 26 de octubre: protesta impulsada por la FeTERA frente a la central nuclear de Atucha en defensa de la soberanía energética.
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