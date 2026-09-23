Estudiantes de la Confech convocan a un paro nacional por el Presupuesto 2027
La Confech convocó a un paro nacional y movilización en todo Chile para el próximo 1 de octubre en defensa del financiamiento de la educación pública.
En medio del tenso debate político por la Ley de Presupuestos 2027, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) anunció un paro nacional y movilización para el próximo 1 de octubre. Bajo la consigna "ni un peso menos", los universitarios chilenos desafían al gobierno y exigen garantizar la totalidad de los recursos destinados a la educación pública.
El reclamo de los estudiantes al Ministerio de Educación de Chile
La Confederación de Estudiantes de Chile busca sumar a diversos actores del ámbito educativo y social a la huelga. Para lograrlo, los dirigentes ya mantuvieron encuentros estratégicos con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Feminista 8M y diversas agrupaciones de trabajadores del sector. Además, en los próximos días esperan sellar su alianza con alumnos secundarios y organizaciones de educación parvularia.
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El principal foco de conflicto radica en la falta de diálogo con el Ejecutivo. La presidenta de la FECh y vocera nacional de la agrupación estudiantil, Laura Mlynarz, lanzó duras críticas hacia las autoridades: “Exigimos que la ministra María Paz Arzola rompa con su ausencia inédita y defienda el presupuesto de su cartera en lugar de entregárselo en bandeja al ministro Quiróz”. Asimismo, la referente advirtió que si el gobierno insiste en ignorarlos, los encontrarán "unidos y movilizados en todo Chile".
Qué reclaman los estudiantes
Para respaldar la necesidad de sostener los recursos sin recortes, distintos especialistas académicos remarcaron los puntos críticos que deben ser cubiertos por la nueva asignación de fondos:
- Permanencia y aprendizaje: Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo, remarcó que no solo se debe financiar el acceso, sino también las condiciones para que los jóvenes logren aprender y titularse, abarcando desde el nivel inicial hasta la formación técnico-profesional.
- Gratuidad e inclusión: Cristóbal Villalobos, académico de la Universidad Católica, señaló que los números del presupuesto serán determinantes para asegurar la gratuidad universitaria, sostener el desarrollo de la nueva educación pública y mantener vigente la ley de inclusión social en las aulas.
Esta escalada de protestas se enmarca en un proceso de reorganización del movimiento estudiantil en el país vecino, que en el mes de abril trazó una fuerte agenda de articulación territorial. La creciente tensión ya comenzó a sentirse en el centro de Santiago de Chile, donde en las últimas horas se registraron incidentes y desvíos de tránsito producto de desórdenes impulsados por alumnos del Instituto Nacional y del Liceo Barros Borgoño.
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