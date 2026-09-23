Estudiantes de la Confech convocan a un paro nacional por el Presupuesto 2027

El principal foco de conflicto radica en la falta de diálogo con el Ejecutivo. La presidenta de la FECh y vocera nacional de la agrupación estudiantil, Laura Mlynarz, lanzó duras críticas hacia las autoridades: “Exigimos que la ministra María Paz Arzola rompa con su ausencia inédita y defienda el presupuesto de su cartera en lugar de entregárselo en bandeja al ministro Quiróz”. Asimismo, la referente advirtió que si el gobierno insiste en ignorarlos, los encontrarán "unidos y movilizados en todo Chile".