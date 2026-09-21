A qué hora empieza el paro nacional del martes 22 de septiembre
Docentes universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas este martes 22 de septiembre. A qué hora arranca la medida de fuerza en el país.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un nuevo paro nacional por 24 horas para este martes 22 de septiembre en reclamo de mejoras salariales y presupuesto. La medida de fuerza comenzará desde las 00:00 horas en todas las casas de altos estudios públicas del país.
A qué hora empieza el paro nacional y cómo impactará la protesta
La medida de fuerza se pondrá en marcha desde el primer minuto de la jornada, a las 00:00 horas del martes 22 de septiembre, y se extenderá durante todo el día afectando el normal dictado de clases y las actividades académicas. Bajo la consigna "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", la huelga impulsada por FEDUN abarcará a las universidades nacionales de todo el territorio argentino ante la falta de acuerdo salarial y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
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En paralelo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante un esquema especial de 23 jornadas de protestas rotativas convocado por ADUBA y APUBA. Tras haber iniciado el lunes en el Rectorado, este martes el cese de tareas afectará de forma directa a la Facultad de Medicina, continuando el miércoles en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el jueves en Farmacia y Bioquímica y el viernes en Ingeniería.
Asimismo, en el interior del país habrá diferentes acciones gremiales. En Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la UTN convocaron a una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en las escalinatas del Rectorado para visibilizar el conflicto. Todas estas medidas de fuerza confluirán el próximo 15 de octubre en la quinta Marcha Federal Universitaria, que en la Ciudad de Buenos Aires se concentrará frente al Palacio de Tribunales.
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