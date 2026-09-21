A qué hora empieza el paro nacional del martes 22 de septiembre

A qué hora empieza el paro nacional y cómo impactará la protesta

Nuevo paro nacional en universidades de todo el país.

La medida de fuerza se pondrá en marcha desde el primer minuto de la jornada, a las 00:00 horas del martes 22 de septiembre, y se extenderá durante todo el día afectando el normal dictado de clases y las actividades académicas. Bajo la consigna "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", la huelga impulsada por FEDUN abarcará a las universidades nacionales de todo el territorio argentino ante la falta de acuerdo salarial y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.