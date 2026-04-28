Manuel Adorni fue a ver un operativo de destrucción de drogas antes de presentarse en la Cámara de Diputados
Mientras el Gobierno ultima detalles para defender al jefe de Gabinete, él se mostró cerca de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenció este martes junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, un operativo de destrucción de drogas y precursores químicos en una planta de la localidad bonaerense de El Talar.
La visita a la planta del Grupo Pelco S.A. fue el acto público más reciente del Jefe de Gabinete de Javier Milei en días en que la Justicia lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, y la Cámara de Diputados lo espera para hacerle 2100 preguntas.
Pero en El Talar, provincia de Buenos Aires, Manuel Adorni y Alejandra Monteoliva se sumaron al Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y a integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, además de al Director de Narcotráfico y Delitos Conexos (DGA-ARCA), CPN Diego Pérez Escobar.
La cita era muy específica: el objetivo era incinerar 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas además de 1.800 kilos de precursores químicos para la producción de dosis, como la soda cáustica, acetona, éter y ácidos.
Se calcula que el material incinerado tiene un valor estimado superior a los $4.000 millones.
Con atención al detalle, el Jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad siguieron el operativo que es la etapa final de un proceso que empezó con varias investigaciones judiciales, operativos de incautación y desarticulación de redes del narcotráfico.
Pero no todo son fotos para la prensa: en Casa Rosada la mesa política del Gobierno se reunió el lunes para definir la estrategia legislativa y coordinar la presentación del informe de gestión que Manuel Adorni dará en la Cámara de Diputados.
Manuel Adorni deberá responder unas 2100 preguntas, seleccionadas entre más de 4000, de las cuales al menos 66 están vinculadas directamente a la causa judicial que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
La de este martes fue su primera aparición pública desde su última conferencia de prensa en Casa Rosada, hace aproximadamente un mes, pero recién cuando vaya a Diputados habrá posibilidad de hacer preguntas, y no sólo de sacar fotos.
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