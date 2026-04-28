Manuel Adorni fue a ver un operativo de destrucción de drogas antes de presentarse en la Cámara de Diputados

destruccion droga

Con atención al detalle, el Jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad siguieron el operativo que es la etapa final de un proceso que empezó con varias investigaciones judiciales, operativos de incautación y desarticulación de redes del narcotráfico.

Pero no todo son fotos para la prensa: en Casa Rosada la mesa política del Gobierno se reunió el lunes para definir la estrategia legislativa y coordinar la presentación del informe de gestión que Manuel Adorni dará en la Cámara de Diputados.

Manuel Adorni deberá responder unas 2100 preguntas, seleccionadas entre más de 4000, de las cuales al menos 66 están vinculadas directamente a la causa judicial que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

La de este martes fue su primera aparición pública desde su última conferencia de prensa en Casa Rosada, hace aproximadamente un mes, pero recién cuando vaya a Diputados habrá posibilidad de hacer preguntas, y no sólo de sacar fotos.