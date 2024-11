Abogado de Brenda Uliarte pidió que Cristina Kirchner declare "si se considera o no mujer"

Alejandro Cipolla Alejandro Cipolla, abogado de Brenda Uliarte.

El planteo sorprendió a todos los presentes en el tribunal. "No entendí. ¿No está determinado que la víctima sea una mujer?", preguntó sin disimular su asombro la presidenta del tribunal, Sabrina Namer.

Y Cipolla insistió: "lo que voy a solicitar es el testimonio de la doctora Fernández de Kirchner en razón de que la misma fue la propulsora de las cuestiones de géneros (sic) y de que uno no puede encasillar al hombre y a la mujer solo por una cuestión biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que autopercibir. Incluso en declaraciones la misma ha manifestado no ser feminista y demás cuestiones por lo que entiendo que sería esencial el testimonio de ella, en primer lugar para ver si se considera o no mujer, para que reúna esta tipificación".

Cipolla se quedó solo en su planteo y ninguna de las otras partes involucradas en el proceso lo secundó. Su insólito pedido provocó una ola de rechazos que fue desde la querella hasta la presidenta del tribunal.

brenda uliarte Brenda Uliarte, acusada de haber sido partícipe del frustrado ataque a Cristina Kirchner.

Por su parte Marcos Aldazábal, abogado de la ex presidenta, aseguró que el pedido "es un ejercicio nuevo de violencia que solo tiene por fin generar un impacto mediático" y afirmó que "no corresponde el llamado por este motivo, más allá de que con mis pares consideraremos si corresponde el pedido para ampliar la declaración. No se puede poner en duda la condición de mujer".

A su turno, María Fernanda López Puleio, abogada de Fernando Sabag Montiel, también rechazó el pedido Cipolla y advirtió que "hay límites que no se pueden pasar".