"Acordados": el sincericidio de Javier Milei que expuso a Esteban Trebucq tras una entrevista
Al compartir el reportaje realizado por uno de los periodistas más afines al oficialismo, el mandatario reconoció que pactaron las preguntas.
El presidente Javier Milei protagonizó este martes un llamativo "sincericidio" en sus redes sociales al dejar al descubierto los entretelones de la entrevista que le concedió al periodista Esteban Trebucq, uno de los comunicadores de línea más oficialista y de los pocos que logran acceder habitualmente al despacho presidencial para dialogar mano a mano con el jefe de Estado.
Al momento de difundir el material audiovisual a través de su cuenta oficial de la red social X, el mandatario acompañó el posteo con un mensaje de agradecimiento que rápidamente llamó la atención de usuarios y analistas políticos por una frase en particular.
"Aquí les paso la nota que me hizo hoy 'El Pelado' @trebuquero. Muchas gracias Esteban por tu cordialidad y tu profesionalismo en cada uno de los temas que hemos acordado", escribió el líder libertario, reconociendo abiertamente que los ejes de la conversación y las preguntas del reportaje habían sido pactados de antemano entre la producción y la Casa Rosada.
Brasil retira a su embajador por los nuevos insultos de Javier Milei a Lula da Silva
La escalada verbal protagonizada por el presidente Javier Milei contra su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, colmó definitivamente la paciencia de la diplomacia del vecino país, en una escalada diplomática sin precedentes para la relación entre los países vecinos.
Tras convocar de urgencia al palacio de Itamaraty, el canciller brasileño Mauro Vieira le entregó en mano al embajador argentino, Daniel Raimondi, una severa protesta formal que incluyó una drástica decisión geopolítica: Brasil rebajará el vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios y pospondrá sin fecha el retorno del embajador Julio Bitelli a Buenos Aires.
En entrevistas brindadas a LN+, Radio Mitre y al canal de streaming La Casa, el mandatario argentino intentó justificar sus dichos argumentando que la condena original contra el líder del Partido de los Trabajadores había sido anulada por una cuestión procesal y no por probar su inocencia. "Tengo formas horribles pero digo la verdad", se escudó el jefe de Estado.
“Por el bien de los brasileños, sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno de encima”, sostuvo el libertario recientemente durante una entrevista con un canal de streaming.
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