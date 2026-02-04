Acorralado por la Justicia, Javier Milei reglamentó, con cambios, la Ley de Emergencia en Discapacidad

Instruye además a la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

En la reglamentación el gobierno libertario insiste, una vez más, en su preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Además, en uno de sus puntos más polémicos, convierte de manera automática las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema instituido desde hoy, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones otorgadas con anterioridad.

Finalmente el decreto de reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”. La norma entró en vigencia con su publicación.

Decreto 84/2026:

