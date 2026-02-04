Javier Milei y su gabinete ya tienen el nuevo DNI electrónico a menos de 24 horas de tramitarlo

A menos de 24 horas de la presentación oficial, el presidente Javier Milei recibió su ejemplar del nuevo Documento Nacional de Identidad. El mandatario posó con la documentación renovada junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes también obtuvieron sus credenciales.