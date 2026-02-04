Javier Milei y su gabinete ya tienen el nuevo DNI electrónico a menos de 24 horas de tramitarlo
El Presidente recibió el primer ejemplar de la documentación con chip y policarbonato. Lo acompañaron Karina Milei, Adorni y Santilli en la foto oficial.
A menos de 24 horas de la presentación oficial, el presidente Javier Milei recibió su ejemplar del nuevo Documento Nacional de Identidad. El mandatario posó con la documentación renovada junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes también obtuvieron sus credenciales.
La entrega de los primeros plásticos se da en el marco de la implementación del sistema que el Gobierno busca instalar como un nuevo estándar de seguridad.
IMPORTANTE: Javier Milei presentó el nuevo DNI electrónico y los cambios en el pasaporte
Qué tiene de nuevo el DNI
La principal modificación del documento es tecnológica. El nuevo DNI electrónico incorpora un chip que almacena los datos del titular de forma encriptada, lo que permite validar la identidad de la persona sin necesidad de tener conectividad o acceso a bases de datos externas.
Además del componente digital, cambia el material de fabricación. Se utiliza policarbonato y grabado láser, características que, según la información oficial, otorgan mayor resistencia y durabilidad, dificultando su falsificación. Esta actualización también se aplicó al Pasaporte, que ahora combina estas medidas de seguridad físicas y electrónicas.
