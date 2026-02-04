El gesto de Javier Milei: recibió por tercera vez a "Pedrito", su pequeño admirador, en su despacho
El Presidente se reencontró con el niño que sigue sus ideas desde 2025. Hubo abrazo, fotos y el clásico gesto de los pulgares arriba en Casa Rosada.
El presidente Javier Milei hizo un hueco en su agenda oficial para protagonizar un nuevo encuentro emotivo en la Casa Rosada. Este miércoles, el mandatario volvió a recibir a Pedro, el niño que se declaró admirador de sus ideas libertarias, concretando así la tercera visita del menor a la sede del Poder Ejecutivo.
La relación entre el Jefe de Estado y "Pedrito" se remonta al 2 de abril de 2025, fecha en la que se conocieron por primera vez tras el acto central en homenaje a los héroes de Malvinas, momento en que el niño manifestó su deseo de conocerlo.
El abrazo en el despacho de Javier Milei
Las imágenes del encuentro muestran la cercanía entre ambos. En las fotos difundidas se puede ver al Presidente fundido en un abrazo con el niño y posando junto a la madre de Pedro con el característico gesto de los pulgares hacia arriba.
Este es el tercer capítulo de esta historia. La segunda visita había ocurrido el 3 de junio de 2025, apenas dos meses después del primer contacto. En aquella oportunidad, Milei lo recibió un lunes por la mañana.
