Adelantan la estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral: todos los detalles

En ese sentido, explicó que "las cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar" y que analizarían la posibilidad de incorporar algunas de sus solicitudes. Dejó en claro así que el proyecto es a pedir de las empresas y deja completamente afuera las necesidades de los trabajadores. Por otra parte, rechazaron dividir las votaciones para evitar integrar los apartados más discutidos desde las provincias: "Es cierto que existen conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el impacto fiscal de algunos aspectos tributarios, particularmente vinculados al impuesto a las Ganancias y a la coparticipación, pero en ningún momento se habló de dividir la ley ni de separar el capítulo laboral del impositivo".