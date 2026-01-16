Milei reactivó su Mesa Política para definir la estrategia de cara al debate por la Reforma Laboral
El Presidente se reúne con sus colaboradores de mayor confianza para definir el camino a seguir para garantizarse los votos que necesita en el Congreso.
La mesa chica del presidente Javier Milei se reúne este viernes en Casa Rosada con el objetivo de definir la estrategia a desplegar en las próximas semanas de modo de poder avanzar en uno de los principales desafíos que se planteó el Ejecutivo para esta primera parte del año: avanzar con su polémico proyecto de Reforma Laboral.
Del encuentro de la denominada Mesa Política participan el asesor sin cargo oficial y líder del muy bien rentado ejército de trolls libertarios, Santiago Caputo; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.
El encuentro, que comenzó a las 10 de este viernes, es el primero del año y se celebra sin la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El oficialismo busca anotarse un nuevo triunfo legislativo tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal y luego de los duros reveses que sufrió en el Congreso de la Nación en el segundo semestre de 2025.
Además de la reforma, aún queda en el haber de la agenda del oficialismo la reforma Ley de Glaciares y la Reforma del Código Penal que podría posponerse para el período ordinario del Congreso Nacional que iniciará a partir del próximo 1° de marzo.
De esta forma, esta mañana, los funcionarios y espadas legislativas deberán saldar algunos debates sobre el proyecto, dado que un sector estaba abierto a introducir cambios y otro se resistía, y el vínculo que mantendrán con los mandatarios provinciales que cuestionan algunos puntos del apartado tributario y exigen compensaciones.
Claves de la reforma laboral
La reforma laboral de Javier Milei busca facilitar los despidos y hasta propone que sea el propio Estado el que financie el pago de las indemnizaciones que debe enfrentar el empleador al despedir trabajadores. También busca limitar el poder de los sindicatos y restringe el derecho a huelga.
Aquí las claves del polémico proyecto:
- Ultraactividad: se limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Este concepto, vigente en la ley actual, implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, aun cuando se encuentren vencidos.
- Impulso a los convenios por empresa: en la ley actual prevalecen los convenios nacionales o por actividad, por encima de los regionales o por empresa. El proyecto propone invertir ese orden para adaptar las normas colectivas a las realidades locales.
- Reducción de la carga fiscal al trabajo: se plantea revisar impuestos y contribuciones que “desincentiven la contratación formal”.
- Derecho colectivo: se busca garantizar que ciertos servicios, considerados esenciales, no se vean afectados por medidas de fuerza. Se establecen desde sanciones hasta la posibilidad de quitarle la personería gremial a sindicatos que produzcan daños a los bienes del empleador o amanecen a quienes no paran.
- Derecho individual: se promoverán medidas para fortalecer un sistema previsible para las empresas, que reduzca la litigiosidad, y la revisión de normas que generan supuestos “obstáculos prácticos”, como la regulación del fraccionamiento de las vacaciones.
- Derogación de normas “obsoletas”, incluida la Ley de Teletrabajo, sancionada durante la pandemia.
- Banco de horas: el proyecto incorpora un mecanismo que permite “reorganizar” la distribución de la jornada laboral sin alterar el máximo semanal establecido por ley. En la práctica, habilita que las empresas acumulen horas trabajadas de más en determinados períodos y las compensen en otros con menos actividad, sin que esto se compute como horas extra.
- El proyecto incorpora la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que funcionaría como herramienta para financiar coberturas básicas en situaciones de despidos o reducción de ingresos.
- Estos fondos pueden ser administrados por entidades privadas o públicas y buscan “otorgar previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores frente a eventos que afecten la continuidad laboral”. En los hechos, operan como un sistema alternativo y más flexible al esquema tradicional de indemnizaciones.
- Se incluye la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas.
