Murió Raúl Guglielminetti, el represor que jamás rompió el pacto de silencio
El ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti falleció a los 84 años en su casa. Preso por represión en Ezeiza, había recibido a los diputados libertarios.
El represor multicondenado Raúl Guglielminetti murió este jueves a los 84 años sin haber revelado información sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura. El genocida, que cumplía prisión domiciliaria desde septiembre por problemas de salud, fue un engranaje clave del aparato de inteligencia tanto en la dictadura como en los primeros años de la democracia.
Conocido bajo los alias de "El Ronco" o "Mayor Guastavino", el fallecido agente integró el Batallón de Inteligencia 601 y operó en diversos centros clandestinos de represión como Automotores Orletti, El Olimpo y Club Atlético. Su historial criminal incluye secuestros y torturas, siendo identificado por sobrevivientes como María Fernanda Martínez Suárez, sobrina de Mirtha Legrand, a quien secuestró en su propio domicilio. Además, se caracterizaba por su ensañamiento particular con ciertas víctimas y obligaba a las mujeres secuestradas a planchar su ropa para lucir siempre pulcro.
Javier Milei firmó la adhesión de la Argentina al Consejo de la Paz creado por Donald Trump
El vínculo de Raúl Guglielminetti con la política y la impunidad
Su figura no solo estuvo ligada al terrorismo de Estado de los años 70, sino que generó un escándalo institucional tras el retorno de la democracia. Fue fotografiado como custodio del presidente Raúl Alfonsín, formando parte del grupo paralelo de inteligencia conocido como "Alem". Tras huir a España y ser extraditado, el represor siempre mantuvo una postura de soberbia, llegando a declarar ante la Cámara Federal en 1987 que estaba preparado para actuar "al margen de la ley" en la mayoría de los casos.
En los años previos al golpe, también se desempeñó como periodista en Neuquén y fue mano derecha de la intervención de la Triple A en la Universidad del Comahue. Décadas más tarde, en entrevistas mediáticas, ostentaba una colección de esvásticas en su casa, argumentando cínicamente que las tenía porque le gustaban "como diseño".
La visita libertaria y sus últimos días
El nombre de Guglielminetti volvió a la agenda pública en julio de 2024, cuando fue uno de los genocidas que recibió a la comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el penal de Ezeiza. Durante ese encuentro, les entregó un sobre con un listado de iniciativas para lograr su libertad.
Finalmente, en septiembre pasado, el Tribunal Oral Federal 6 le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a un cuadro de salud agravado por un hematoma subdural, tras haber sido encontrado descompensado en el suelo de la cárcel. Murió en su casa de Mercedes, custodiando hasta el final el pacto de silencio sellado con sangre junto a sus cómplices.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario