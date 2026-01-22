Murió Raúl Guglielminetti, el represor que jamás rompió el pacto de silencio

La visita libertaria y sus últimos días

El nombre de Guglielminetti volvió a la agenda pública en julio de 2024, cuando fue uno de los genocidas que recibió a la comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el penal de Ezeiza. Durante ese encuentro, les entregó un sobre con un listado de iniciativas para lograr su libertad.

Finalmente, en septiembre pasado, el Tribunal Oral Federal 6 le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a un cuadro de salud agravado por un hematoma subdural, tras haber sido encontrado descompensado en el suelo de la cárcel. Murió en su casa de Mercedes, custodiando hasta el final el pacto de silencio sellado con sangre junto a sus cómplices.