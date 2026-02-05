ADEPA advierte sobre la nueva Oficina de Respuesta del Gobierno: "El Estado no es el árbitro de la verdad"

El comunicado subraya que combatir la desinformación es una tarea necesaria, pero que el mejor antídoto no es la imposición de una "verdad oficial". Por el contrario, la asociación defiende un ecosistema plural donde los medios sean responsables ante sus audiencias y la ley.

"El Estado es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública", sentencia el documento. Adepa concluye que son los ciudadanos, en un entorno de libertad, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes y reconocer la confiabilidad de la información, reafirmando que "la gente es el último juez del trabajo periodístico".