La interna digital libertaria sumó un capítulo, con Martín Menem como el principal apuntado: "Gagá"

image La interna digital libertaria sumó un capítulo, con Martín Menem como el principal apuntado.

El escenario se tensó aún más cuando la cuenta señalada fue dada de baja de inmediato, un movimiento que, para el esquema caputista, funcionó como una confesión de culpabilidad. A la ofensiva se acopló con rapidez Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan" y referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, quien sumó burlas y chicanas para profundizar el desgaste del presidente de la Cámara Baja.

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Qué hay detrás de la interna libertaria que ahora sacude a Martín Menem

Este chispazo en las plataformas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una disputa subterránea mucho más compleja por el control de áreas sensibles del Estado. La pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo su hito más reciente con la designación de Sebastián Pareja, un dirigente de extrema confianza de la hermana del Presidente, al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.

Con reproches cruzados que van desde los tribunales hasta el barro de los perfiles anónimos, las diferentes tribus del oficialismo parecen haber ingresado en una fase de confrontación abierta donde ya nadie se preocupa por ocultar las diferencias.