La interna digital libertaria sumó un capítulo, con Martín Menem como el principal apuntado: "Gagá"
El Gordo Dan y Santiago Caputo salieron a destrozar al titular de Diputados, al que le adjudican una cuenta de X tras un presunto error.
La tregua interna en La Libertad Avanza (LLA) volvió a quebrarse con estridencia en las redes sociales. El universo digital referenciado en el asesor presidencial Santiago Caputo y el espacio que responde al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizaron un durísimo cruce público que dejó expuesta la profunda fractura que atraviesa a la cúpula oficialista.
El detonante fue un aparente descuido tecnológico. Todo comenzó cuando una publicación con fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Gobierno, originalmente subida por la cuenta de Instagram @ciberperiodista, fue replicada en la plataforma X.
El error radicó en el enlace compartido: al abrir los links de Instagram, la interfaz suele indexar los datos de previsualización de la cuenta de origen si la sesión permanece activa. Fue allí donde el sector de Caputo detectó que el rastro conducía de forma directa a un perfil asociado al propio Martín Menem.
La reacción del estratega presidencial no se hizo esperar. Caputo difundió las capturas de pantalla para evidenciar la maniobra y acusó al riojano de coordinar perfiles falsos para desgastar a los funcionarios de su entorno.
El escenario se tensó aún más cuando la cuenta señalada fue dada de baja de inmediato, un movimiento que, para el esquema caputista, funcionó como una confesión de culpabilidad. A la ofensiva se acopló con rapidez Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan" y referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, quien sumó burlas y chicanas para profundizar el desgaste del presidente de la Cámara Baja.
Qué hay detrás de la interna libertaria que ahora sacude a Martín Menem
Este chispazo en las plataformas no es un hecho aislado, sino el síntoma de una disputa subterránea mucho más compleja por el control de áreas sensibles del Estado. La pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo su hito más reciente con la designación de Sebastián Pareja, un dirigente de extrema confianza de la hermana del Presidente, al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.
Con reproches cruzados que van desde los tribunales hasta el barro de los perfiles anónimos, las diferentes tribus del oficialismo parecen haber ingresado en una fase de confrontación abierta donde ya nadie se preocupa por ocultar las diferencias.
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