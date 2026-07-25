The Guardian califica a Javier Milei como "delegado de Trump" en América Latina
"Cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, Milei tenía relativamente poca competencia por su favor en América Latina”, pero ahora “Trump describió a Milei como su 'presidente favorito'", indica el diario británico.
Mientras Javier Milei viaja de regreso a Buenos Aires, uno de los principales medios de prensa del Reino Unido publicó este sábado un artículo titulado “Milei, una figura clave para Trump, recorre Latinoamérica para reunirse con líderes de extrema derecha”, en el que se cuestiona al mandatario argentino prácticamente como “delegado” del presidente norteamericano en la región.
Para el prestigioso diario británico The Guardian, “el autodenominado libertario ha justificado los viajes como los de ‘un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que busca triplicar el comercio del país’. Sin embargo, los analistas señalan el momento en que se producen: en medio de su caída de popularidad en el país”.
Al mismo tiempo, la nueva gira del argentino, que además de Brasil incluye para las próximas semanas Colombia, Ecuador y Perú, “llega tras una ola de victorias de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de toda América Latina”; visitas que, según el diario, responden a una necesidad de mantener el "respeto" con Trump y "evitar cualquier intento de eclipsarlo".
"Cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, Milei tenía relativamente poca competencia por su favor en América Latina”, pero ahora “Trump describió a Milei como su 'presidente favorito'", indica The Guardian.
"Sin embargo, desde entonces, candidatos de derecha o de extrema derecha han ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en la región, y se ha acusado al presidente de los Estados Unidos de intentar influir en algunas de ellas. Casi todos los ganadores también interactuaron con Milei durante sus campañas mediante intercambios públicos de elogios o videollamadas", afirma.
Cómo ven a Milei los analistas consultados por The Guardian
El autor del artículo, Tiago Rogero (corresponsal del citado medio en América Latina), cita además a Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, para quien los líderes de derecha "ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda".
"No quieren quedar bajo ningún liderazgo argentino. Es Milei quien lo intenta, pero no existe un entusiasmo especial por seguirlo", asevera Tokatlian, señalando que lo que interesa al presidente argentino “son las figuras del mundo de las grandes empresas tecnológicas y de la extrema derecha, pero en ninguno de los dos casos existe un interés real en iniciar negociaciones comerciales".
Por último, el investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein, se refirió al camino que transita el mandatario para llegar a la reelección en 2027, el cual "dista mucho de estar despejado".
"Aunque la inflación ha disminuido, también lo ha hecho el poder adquisitivo, mientras que el desempleo y la informalidad laboral han aumentado. Además, su gobierno se ha visto golpeado por diversos escándalos de corrupción", precisa en entrevista con Rogero.
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