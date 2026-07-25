The Guardian califica a Javier Milei como "delegado de Trump" en América Latina

Cómo ven a Milei los analistas consultados por The Guardian

El autor del artículo, Tiago Rogero (corresponsal del citado medio en América Latina), cita además a Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, para quien los líderes de derecha "ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda".

"No quieren quedar bajo ningún liderazgo argentino. Es Milei quien lo intenta, pero no existe un entusiasmo especial por seguirlo", asevera Tokatlian, señalando que lo que interesa al presidente argentino “son las figuras del mundo de las grandes empresas tecnológicas y de la extrema derecha, pero en ninguno de los dos casos existe un interés real en iniciar negociaciones comerciales".

El artículo de The Guardian sobre Javier Milei.

Por último, el investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein, se refirió al camino que transita el mandatario para llegar a la reelección en 2027, el cual "dista mucho de estar despejado".

"Aunque la inflación ha disminuido, también lo ha hecho el poder adquisitivo, mientras que el desempleo y la informalidad laboral han aumentado. Además, su gobierno se ha visto golpeado por diversos escándalos de corrupción", precisa en entrevista con Rogero.