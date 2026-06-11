"Adorni laburaba con nosotros, era un laucha, no tenía una moneda y tenía que pagar la cuota del departamento"

Ya cuando en las últimas horas circulaban los rumores, que se confirmaron después, de que Adorni intentaría justificar su meteórico aumento patrimonial con el supuesto descubrimiento de una misteriosa caja con dinero y exitosísimas inversiones en criptomonedas, Etchecopar le salió al cruce y desmontó la mentira.

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"A mí que me mienta Alfonsín, Menem, los Kirchner, puede ser, ¿pero que este pelotudo me mienta? Bueno... ahora quiere hacer un dibujo... va a decir que tenía cripto que se había olvidado... cualquier tipo que dice lo que dice que tiene (Adorni) no saca un traje en 12 cuotas, no trabaja de extra en un programa de TV. Es mentira, todo es mentira. Es un engatusador que le está diciendo a Karina que está todo bien pero en realidad es una truchada grande como una casa", disparó Etchecopar.

Y sentenció: "No tengamos miedo de decirlo, se afanó todo, no lo va a demostrar nunca porque no lo puede demostrar porque cuando Adorni venía a laburar con nosotros no tenía una moneda y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento, entonces... ¿Qué 500 mil dólares en criptomonedas? Eras un laucha que no tenía una moneda y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda ¿Qué coach ontológica? ¿Pero qué te pasa? ¿Acá se creen que somos todos pelotudos?".