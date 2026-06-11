"Adorni laburaba con nosotros, era un laucha, no tenía una moneda y tenía que pagar la cuota del departamento"
Baby Etchecopar liquidó a Manuel Adorni y recordó cómo era su vida cuando trabajaba con él antes de ser funcionario: "era una laucha que no tenía un mango".
El escándalo por la muy poco creíble declaración jurada que finalmente presentó Manuel Adorni para intentar justificar el exponencial incremento de su patrimonio desde su desembarco en la Casa Rosada crece minuto a minuto. La insólita presentación de Adorni, que incluye el inesperado descubrimiento de una caja con dinero y el "olvido" de declarar supuestos ahorros por más de medio millón de dólares en criptomonedas generó una cascada de repercusiones que no se detiene.
Entre ellas la de Baby Etchecopar fue una de las más lapidarias. Etchecopar, que conoce a Adorni desde hace años cuando el ahora Jefe de Gabinete era su columnista de Economía en Radio Rivadavia, ya había contado que el ritmo de vida que comenzó a llevar a partir de su desembarco en la Casa Rosada no se condice en nada a la que llevaba en aquel entonces.
El 1° de abril pasado en diálogo con Radio con Vos, Etchecopar contó: "no tenía una moneda, es verdad, era un chico que necesitaba pagar el crédito del departamento de Flores, rompiéndose para ser alguien, como mucha gente ¿no?.
Y después cargó contra Adorni por el maltrato a los periodistas en medio del escándalo que generó la causa en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. "Me lastimó mucho desde donde hablaba, como basureaba a los compañeros, se creyó dueño de la Argentina. La verdad no creo que las dos jubiladas con este gobierno hayan podido hacer 100 mil dólares cada una para prestárselos a él".
Ya cuando en las últimas horas circulaban los rumores, que se confirmaron después, de que Adorni intentaría justificar su meteórico aumento patrimonial con el supuesto descubrimiento de una misteriosa caja con dinero y exitosísimas inversiones en criptomonedas, Etchecopar le salió al cruce y desmontó la mentira.
"A mí que me mienta Alfonsín, Menem, los Kirchner, puede ser, ¿pero que este pelotudo me mienta? Bueno... ahora quiere hacer un dibujo... va a decir que tenía cripto que se había olvidado... cualquier tipo que dice lo que dice que tiene (Adorni) no saca un traje en 12 cuotas, no trabaja de extra en un programa de TV. Es mentira, todo es mentira. Es un engatusador que le está diciendo a Karina que está todo bien pero en realidad es una truchada grande como una casa", disparó Etchecopar.
Y sentenció: "No tengamos miedo de decirlo, se afanó todo, no lo va a demostrar nunca porque no lo puede demostrar porque cuando Adorni venía a laburar con nosotros no tenía una moneda y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento, entonces... ¿Qué 500 mil dólares en criptomonedas? Eras un laucha que no tenía una moneda y tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenía una moneda ¿Qué coach ontológica? ¿Pero qué te pasa? ¿Acá se creen que somos todos pelotudos?".
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