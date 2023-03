El Kun Agüero se quejó de los controles de la Aduana, y le tuvieron que explicar cuestiones básicas

"La ropa para los jugadores de Krü Esports la tengo que llevar yo en una valija y no es para vender, es para los chicos. Mandamos todo a la Argentina y la Aduana te pide el código de cada remera; si vos tenés mil remeras, ¿sabés lo que es pasar los códigos uno por uno? Remera, pantalón, mochila... Mandamos todo y quedó en la Aduana más de nueve meses", dijo Agüero.

"Vos pagás, pero son tan forros que te la retienen a propósito para que vos no traigas ropa. No quieren que vos la traigas de afuera, quieren que las fabriques en Argentina", dijo Agüero. "Yo creo que la gente que trabaja en la Aduana está vestida con las mejores marcas, ¿qué hacen con todas las cosas? Habría que ver qué pasa, ¿no?", dijo en un intento por parecer sagaz.

Desde el Gobierno difundieron entonces un video para responderle al ex jugador del Manchester City. "Esto hacemos", dice el video y remarca que en los primeros dos meses del 2023 se entregaron más de 1700 millones de pesos en rezagos de Aduana. El rezago es la condición que adquiere la mercadería almacenada que no recibió una destinación aduanera dentro del plazo previsto.

En el video, difundido en las redes por el Subsecretario de Asuntos Políticos de Casa Rosada, Nicolás Ritacco, se explica que esos rezagos pasaron a formar parte de los recursos cedidos a organismos o reparticiones del Estado nacional, provincial o municipal.

No es la primera vez que el Kun lanza polémicas declaraciones en sus redes sociales. El año pasado, en otra transmisión con Ibai Llanos, aseguró que "las vacunas no sirven para un carajo".

"No digas eso tío, sí que sirve", lo intentó frenar Llanos, pero el Kun insistió. "Me agarró Covid al final; supuestamente te cubre, la chota me cubrió", explicó el ídolo de Independiente.

"Sáquenle Twitch para cuidarlo o explíquenle cómo funciona una vacuna", propuso en aquella oportunidad Macarena Sánchez, por aquel entonces titular del Instituto Nacional de Juventudes.