Agustín Rossi en C5N: "Parece que Milei es novedoso y es la ultraderecha"

"Uno podría decir que 7 de cada 10 no lo votaron. Y cuando uno tiene en cuenta que solo fue a votar el 70% del padrón, 2 de cada 10 solamente terminaron votando a Javier Milei", analizó Rossi y llamó a buscar el voto de los "ciudadanos argentinos que reivindican vivir en democracia".

Del mismo modo, el candidato a vicepresidente sentenció que "parece que Milei es novedoso y es la ultraderecha", y enumeró las diferentes problemáticas sociales que tendría una eventual presidencial del libertario. "Si vas al hospital vas a tener que pagar, no te van a atender", alertó.

Además, Rossi evaluó que UxP terminó en una "elección de tercios muy pareja" y planteó que solo hay "tres puntos" de diferencia entre los "tres candidatos" más votados.

El candidato a vicepresidente de UxP opinó que en caso de ganar la elecciones en octubre "hay que hacer un gobierno de unidad nacional" en el cual "estén todos los que están dispuestos a defender la democracia". Quien puede "encabezar" ese gobierno es "Sergio Massa", evaluó.

"Uno puede entender que un joven que no tiene trabajo o no le alcanza con lo que gana esté enojado y vote a Milei, pero tengo la obligación de decirle que ese camino es equivocado porque no le va a resolver ninguno de los problemas, sino que, por el contrario, los va a agravar", sostuvo Rossi.