Agustín Rossi a Victoria Villarruel: "Sos una infiltrada en la democracia"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftodonoticias%2Fstatus%2F1704687569127014630&partner=&hide_thread=false "ME HACÉS ACORDAR A ASTIZ, VOS SOS UNA INFILTRADA DE LA DEMOCRACIA" | El cruce entre Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria y Victoria Villaruel en el #DebateTN en A DOS VOCES https://t.co/IQpZCy5Zoj pic.twitter.com/AVXfaxn3Ks — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 21, 2023

"No te creo nada. Vos reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura. Me hacés acordar a (Alfredo) Astiz, que se infiltró en la organización de las Madres", le replicó Rossi. Y añadió: "Sos un infiltrada en la democracia, no creés en la democracia".

A la pregunta de Rossi sobre sus vínculos con militares condenados por delitos de lesa humanidad, Villarruel había respondido: "Les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que me contaran los crímenes que habían cometido. Lo que hice es plenamente legal y permite conocer la historia. Necesito escuchar de sus protagonistas lo que pasó".

"No solo creo en la democracia sino que he reclamado que se reconozca a las victimas del terrorismo; pido verdad, justicia y reparación para inocentes", dijo Villarruel, y añadió que "durante 18 años defendí los derechos humanos de inocentes a los cuales los terroristas agredieron salvajemente".