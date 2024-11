Al ritmo de Village People: el baile de Javier Milei ante los ultraconservadores de la CPAC

Sin embargo esta vez fue un poco más allá y deslumbró a los inversores ultraconservadores con un breve baile en el que imitó a Trump al ritmo de The Village People. El video del baile se volvió rápidamente viral en redes sociales, despertando todo tipo de comentarios.

baile milei en eeuu.mp4

Lo más curioso de la situación es que Milei sacó a relucir todas, por más escasas que sean, dotes de bailarín con el tema YMCA de The Village People, un ícono de la cultura gay en momentos en que los principales aliados del gobierno libertario avanzan contra las diversidades.

Por ejemplo Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, quien asegura desembozadamente que "la homofobia no existe" para asegurar, dos minutos después que "los homosexuales son insanos".

Tanto Márquez, como Agustín Laje, quien quedó al frente de la Fundación Faro, difunden discursos de odio contra las diversidades. Márquez sostiene que "cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva".

Laje en tanto, asegura que el feminismo "está apoyado por la causa pedófila" y asegura que "hablar de 'matrimonio homosexual' es hablar de una contradicción en sus términos. El matrimonio es la unión humana afectiva y dotada de cierta estabilidad a través de la cual existe la potencialidad de la maternidad. Digo 'potencialidad' porque existen matrimonios que por distintas circunstancias no pueden o no quieren tener hijos. Pero eso no invalida la potencialidad inherente a la naturaleza del vínculo en cuanto tal. Luego, 'matrimonio homosexual' es cosa imposible, porque ninguna potencialidad existe entre personas del mismo sexo de traer a la sociedad nuevas generaciones de seres humanos".