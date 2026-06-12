El Gobierno amplió la bonificación en las tarifas de gas y garrafas a los cuarteles de bomberos
La medida viene a contrarrestar el impacto de las subas en las tarifas de gas en los meses de mayor consumo por las bajas temperaturas.
En medio de las disparada de las tarifas energéticas dispuesta por el tándem que integran Javier Milei y Luis Caputo, el gobierno libertario resolvió avanzar en el subsidio de las garrafas de gas que utilizan los cuarteles de los bomberos voluntarios. Ya habían ampliado días atrás el acceso a otros tipos de suministros. Así podrán acceder también a gas natural por redes y gas licuado de petróleo (GLP) por redes.
Así quedó plasmado en la Resolución 134/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. Allí se establece que todos los bomberos voluntarios del país accederán a una bonificación total en el precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes.
“Establécese una bonificación total del precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, y de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural y GLP por redes”, indica la Resolución de Energía. La medida alcanza al resto de los cargos nacionales vinculados a la demanda de los usuarios registrados en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.
El acceso al GLP envasado será otorgado bajo condiciones y procedimientos que deberá definir la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética. De acuerdo con la disposición oficial, esta dependencia tendrá la responsabilidad de establecer los mecanismos para la incorporación de las entidades que consuman este tipo de recurso.
En este sentido, deberán determinar los volúmenes máximos cubiertos por la bonificación y las condiciones para su acceso. Para ello, adelantaron que se tendrán en cuenta criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y otros parámetros técnicos.
Subsidios al gas
Hace dos semanas, la Secretaría de Energía había extendido para junio la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, beneficio que había implementado a principio de mes, y dispuso una medida similar para la electricidad. La resolución mantiene el alcance de la medida para los usuarios incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La decisión responde al aumento del consumo energético registrado durante junio por las bajas temperaturas invernales, lo que generó un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano.
Resolución 134/2026:
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