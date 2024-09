Alberto Fernández denunció por falso testimonio a la exesteticista de Fabiola Yañez

Aguirre declaró el 10 de septiembre pasado ante el fiscal federal Ramiro González como testigo en la causa en que se investiga a Fernández por violencia de género.

Florencia Aguirre.jpg Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez.

Ahora la defensa de Fernández la denunció porque "incurrió en gravísimas faltas a la verdad, perjudicando de forma palmaria" al ex presidente.

"Claramente fue con una animosidad marcada en contra del señor Alberto Fernández, realizando falsas afirmaciones por sobre el supuesto hematoma que tendría Fabiola Yañez cuando, sin ningún tipo de rigor científico, afirmó que 'por la forma que tenía el hematoma no parecía un sin querer'", sostuvo la abogada defensora.

Sobre la esteticista también agregó que "quizá por hacer un cursito on line cree que puede arrogarse una condición médica que no posee".

"Fue a perjudicar a Alberto Fernández . Vaya una a saber el motivo", concluyó. La esteticista "es mendaz", sostuvo la abogada y remarcó que sí le realizó a Fabiola un tratamiento que "ahora niega como plasma rico en plaquetas".

fabiola yanez.jpg

Causa contra Alberto Fernández: qué declaró Aguirre ante la Justicia

La ex esteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre, aseguró en su declaración ante la Justicia que los moretones que tenía la expareja de Alberto Fernández no fueron producto de un tratamiento estético y que su clienta le dijo que el hematoma del ojo se trató de un "golpe involuntario".

Aguirre, testigo propuesta por la querella de Yañe, admitió haber visto moretones a Yañez, pero negó de manera enfática que pudieran haberse producido por sus tratamientos, dado que no tutilizan métodos "invasivos". También aseguró que el exmandatario era "violento" con Yañez porque "no la dejaba hablar" y "la llamaba a los gritos". "Que feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda", refirió que le contó Yañez en una ocasión, luego de la foto de la fiesta de Olivos.

En su relato ante el fiscal, Aguirre afirmó que durante un tiempo la exprimera dama estuvo "muy angustiada" porque encontró videos y fotos de mujeres en un celular que Fernández le había dado al hijo de ambos, Francisco, y también contó que en una oportunidad su clienta le dijo que "se sentía presa" porque no podía salir de la Quinta de Olivos sin pedir permiso.

Además aseguró que en 2021 Yañez también le había contado que Fernández "estaba muy enojado" porque había perdido las elecciones legislativas, derrota por la que culpabilizaba a su entonces pareja, a quien castigaba retirándole la palabra.