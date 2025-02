Alberto Fernández fue indagado en la causa por violencia de género y apuntó contra Fabiola Yañez

Primero, la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, presentó un escrito en el que negó las acusaciones de violencia de género.

Luego, al momento de la indagatoria, el expresidente realizó una breve exposición en la cual explicó por qué no iba a responder preguntas y objetó la intervención en el caso tanto del juez Ercolini como del fiscal federal Ramiro González.

Alberto Fernandez comodoro py

Según su punto de vista, el Juzgado no es "competente" para llevar adelante el caso y el mismo debe ser investigado en la justicia federal de San Martín porque los hechos denunciados ocurrieron en la quinta de Olivos.

El clima fue tenso. El lunes, en la previa de la citación, Fernández presentó por medio de sus abogados numerosos recursos para suspender la audiencia por tercera vez, en esta oportunidad, sin éxito.

De igual manera, ayer volvió a pedir que Ercolini sea apartado de la causa Seguros, donde se investiga al expresidente por corrupción durante su Gobierno. “Me detesta y me quiere preso”, sostuvo Fernández, quien además presentó chats del 2017 y 2018 con el juez para plantear que eran amigos y no puede investigarlo.

julian ercolini.jpg

En la causa por la que fue indagado hoy, el exmandatario está imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones".

Los delitos que se le imputan, en conjunto, prevén una pena máxima de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

El juez Ercolini tiene ahora diez días para definir si procesa a Alberto Fernández, dicta falta de mérito o lo sobresee.

alberto fabiola

La causa por violencia de género fue iniciada cuando el juez Ercolini tuvo acceso a los chats del celular de María Cantero, ex secretaria de Fernández, donde había conversaciones en las que Yañez le enviaba fotos de moretones y le hablaba de cómo el expresidente le pegaba.

Ercolini entonces le consultó a Yañez si quería realizar la denuncia penal por violencia de género algo a lo que la exprimera dama se negó pero luego accedió cuando el caso se hizo público.

La ex primera dama ya declaró por videoconferencia desde Madrid, España. En Comodoro Py ya declararon Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima; los médicos que la atendieron en la citada residencia; la esteticista Florencia Aguirre; su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron al niño durante la presidencia de Fernández.