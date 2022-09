Alberto Fernández, a 38 años del "Nunca más": "Defendamos más que nunca la democracia" 

"Se cumplen 38 años del día en que la Conadep presentó el informe que marcó nuestra historia: 'Nunca Más'. Dos palabras con las que durante todos estos años, desde la paz y la unidad, forjamos los cimientos de nuestra democracia. Defendámosla siempre", expresó el presidente Fernández, en una publicación en su cuenta de Twitter.

El posteo fue acompañado con un video titulado "Defendamos más que nunca la democracia", que recoge imágenes históricas del momento en el que el expresidente Raúl Alfonsín presentó el informe que marcó un hito en la democracia argentina.

Asimismo, se publican imágenes del discurso de Alfonsín en la Plaza de Mayo, mientras estaban amotinados los carapintadas.

Se cumplen 38 años del día en que la CONADEP presentó el informe que marcó nuestra historia: "Nunca Más".



Dos palabras con las que durante todos estos años, desde la paz y la unidad, forjamos los cimientos de nuestra democracia. Defendámosla siempre.

Luego diferentes portadas de medios periodísticos sobre el atentado a principios de septiembre contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el final del video, aparece una parte de un discurso del presidente Fernández horas después del atentado en el que expresa: "Cuando dijimos nunca más no lo le dijimos nunca más solamente a la dictadura militar, a las desapariciones y a la tortura, le dijimos nunca más al odio, a la violencia, a la persecución, a los desencuentros, a la falta de Justicia, a la falta de debate democrático".

Por último, se recuerdan las palabras del titular de la Conadep, el escritor Ernesto Sábado, al entregar el informe "Nunca Más": "Pido a los hombres y mujeres que me están viendo, que me están oyendo, también a los chicos y chicas para que no se olviden nunca más, por amor a la humanidad. Nunca más!, Nunca más".