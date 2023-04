A 20 años de Néstor Kirchner presidente: el recuerdo de Alberto Fernández

https://twitter.com/alferdez/status/1651645451098046466 Néstor eligió al pueblo.



Y un día como hoy, hace 20 años, el pueblo lo eligió a él.



Estuve a su lado cuando fue presidente, lo estoy hoy y lo estaré siempre. #Néstor20años pic.twitter.com/YmiwndROLd — Alberto Fernández (@alferdez) April 27, 2023

En el video, Néstor Kirchner señala que "tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, si no queremos que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tienda a acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales".

"¿Por qué no dejamos de jugar a la política y escribimos la historia grande de una Argentina que nos contenga a todos?" agrega. Apunta que "es fundamental entender que nosotros no somos eternos y no confundirnos como se confunden muchos de los que nos enfrentan y que hacen la máquina de impedir" y destaca que "queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora que ayuden a equivocarnos lo menos posible ".

"Canten, sueñen, fuerza, soñemos…! Es tan lindo soñar y trabajar por una Patria de todos. Es tan hermoso tener sueños…", expresa Néstor Kirchner, quien más adelante recuerda que "hay miles de jóvenes en el país, millones, que van a conducir la Argentina en los próximos años, en los próximos lustros y va a ser para bien de la Patria". Exhorta a "ser cuadros y militantes con coraje y tenemos que decir lo que pensamos, así a algunos no les guste", porque "ya en el tiempo nos van a entender, nos van a tomar la mano para la construcción de la Patria de todos, la Patria de todos los argentinos", finaliza el video que posteó el Presidente de la Nación.