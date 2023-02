Aníbal Fernández sobre la candidatura de Cristina Kirchner: "Si ella quiere ser candidata, nadie le puede decir que no"

"El cuadro más importante que pueda haber tenido en la política argentina"

Uno de las afirmaciones más categóricas del funcionario estuvo de la mano de la situación judicial de la Vicepresidenta. Aníbal Fernández se diferenció de buena parte del peronismo y remarcó que Cristina “No está proscripta. No está proscripta hoy, no está proscripta. Uno tiene que hacer, sí es claro, distinciones, porque cuando la definen de la manera que la definieron en una causa que no tiene ningún sentido, por supuesto que le restan oportunidad. Entonces, sí hacen daño a un candidato de esa manera. Lo puedo decirlo con mucha claridad, porque en el 2015 me lo hicieron a mí”.

“Si ella quiere ser candidata, nadie le puede decir que no. Fue dos veces presidenta de la Nación, es el cuadro más importante que pueda haber tenido en la política argentina. Nadie le puede decir que no. En todo caso, deberá competir con el presidente”, remarcó.

La interna

Consultado sobre los ministros del Gabinete nacional que asoman como adversarios del Presidente de cara a la interna del Frente de Todos, Fernández aseguró que “El tema de Wado de Pedro, el de La Cámpora, el de Cristina… Yo soy crítico de esa situación porque no pierden la oportunidad como para hacer notar el gesto descomedido y no colaborativo. Y aclaro que soy un admirador de Cristina”.

“Lo de Wado -a quien le tengo cariño- pero no participar un año al lado del Presidente, es algo fuerte. Ya el Presidente elevó el decreto del Congreso, en el cual dice por qué temas se abren las extraordinarias, que es el único que lo puede hacer; y no menciona la modificación de las leyes electorales. Ergo, no va a haber ninguna modificación al respecto, con lo cual va a haber PASO. Y si hay PASO hay que discutir. Que se pongan la camiseta, compiten y chau”, expresó.

Sobre las principales figuras que cuestionan la autoridad presidencial, el ministro afirmó que “Yo acompaño al Presidente y enfrento a cualquiera de los que usted me nombró, a cualquiera. ¿Por qué razón? Porque nunca me han demostrado que tuvieran algo que pudiera haber mejorado la situación del país y se lo hayan entregado al Presidente para colaborar. No lo he visto nunca. Entonces, que ellos tengan todo el derecho del mundo de competir, si lo sienten de esa manera y yo veré cómo me sumo a los que creemos que el Presidente tiene chance para poder discutir una pelea de esta característica y volver a ser Presidente de los argentinos”.

¿Massa candidato?

Sobre la posible candidatura presidencial de Sergio Massa, Aníbal Fernández sostuvo que “Sergio es una persona que está trabajando muy fuerte, muy fuerte para serlo, seguramente. Y tiene todo el derecho del mundo. ¿Por qué no? Y lo que Sergio está haciendo es trabajando por lo suyo también. Cuando trabaja para el país, también trabaja por los suyo, porque es lícito tener aspiraciones y no me parece que esté incorrecto trabajar en consecuencia”.