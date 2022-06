Alberto Fernández en C5N: "Si quiere ayudar la oposición, que no opine"

"El mundo vive un momento singular. Hay un escenario en el que la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación en sus países. Debemos trabajar todos unidos para anclar las expectativas sobre la inflación", explicó el mandatario en relación a la suba de precios que el Gobierno busca combatir.

En este marco, lamentó que "el poder real no está ayudando nada", y apuntó contra Lacunza por sus declaraciones y porque "defaulteó una deuda en pesos". "Para nosotros la deuda es muy importante", insistió, y añadió: "Argentina y el Estado necesita financiarse en pesos y no en dólares. ¿Cómo vamos a defaultear nuestra propia moneda?".

Alberto recordó que "lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable", por lo que disparó: "Por favor, no les pido que me ayuden, pero sí que se callen. Porque confunden. Les pido que reflexionen y que ayuden no opinando".

"¿Cómo creen que paremos la tercer corrida que quisieron hacer si no fue con dureza? Para ser duro hay que actuar con sentido, con racionalidad. Estoy convencido de lo que tengo que hacer", sostuvo el Presidente.

El mandatario hizo fuerte hincapié en la invasión de Rusia, ya que consideró que "lo que pasa en Ucrania tiene un efecto devastador en el mundo" y que "mucha inflación que tenemos es producto de esto". "Tenemos a fondos de especulación especulando con la comida de la gente. Si no entienden cada uno de los actores la responsabilidad que tienen, se lo va a demandar la gente", agregó.

Así, el Presidente señaló que "para contener la inflación hay que contener el déficit fiscal, y tenemos que acumular reservas viendo que el país siga creciendo", y amplió: "No vengo a plantearlo mentiras a la gente. Cuando muchos escribían para qué fue Alberto Fernández a Europa, resulta que ustedes se tiran balazos pero el hambre lo pasamos en el sur".

Alberto Fernández, sobre el paro de la Mesa de Enlace

El mandatario aseguró que "el gobierno le está dando gasoil" al campo. "Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta gasoil. En Argentina falta más porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía", señaló.

"En verano pasamos la mayor demanda de energía de la historia de Argentina. Está claro que tenemos el problema pero que tomamos medidas para resolverlo. Pero eso no se arregla con un paro. Es un problema que tiene el mundo", sentenció Fernández.

A su vez, el Presidente lamentó que "cuando uno mira cómo se consumió el gasoil en los últimos meses, uno ve cómo se escapó el gasoil por los países limítrofes", pero aclaró: "Eso ya lo corregimos, pero esas cosas, razonablemente, no deberían pasar".

"Todos los datos dicen que Argentina sigue creciendo y a fin de año puede alcanzar hasta 8 puntos de crecimiento. Si seguimos asustando a la gente, que padece un problema como la inflación, que no oculto…", consideró Alberto, que remarcó que "hay 400 mil bocas de expendio en todo el país", por lo que indicó: "¿Cómo se controla eso? Ahí es donde está la responsabilidad de cada uno. Yo apliqué un montón de multas por la Ley de Abastecimiento".

Alberto Fernández también se refirió al crimen del camionero en Daireaux "fue tremendo" y "una barbaridad". "Que por favor se hagan cargo, porque esto se genera cuando promueven este tipo de acciones. Argentina necesita recuperar la tranquilidad. Hay sectores que no buscan la tranquilidad", afirmó.

Cómo fue el encuentro de Alberto Fernández con Boris Johnson en el G7

"La reunión la Pidió Boris Johnson él y yo sentí que era la mejor oportunidad para decirle al Reino Unido lo que creo", recordó el Presidente, en relación al reclamo de Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas.

El Presidente indicó que Jonhson "es muy afable en su trato", y señaló: "Me pidió la reunión para plantearme la posibilidad de hacer inversiones en Argentina".

"Estoy encantado de hacer todo eso, pero antes tenemos que sentarnos a discutir las Malvinas. No está resuelto porque la soberanía es de Argentina. Yo le dije que estaba encantando de discutir todo, pero antes tenemos que discutir la soberanía argentina de Malvinas", sentenció Alberto Fernández. "La forma de seguir hablando es que respetes lo que dice la ONU, que dice que tenemos que sentarnos a discutir la soberanía de Malvinas", agregó.

Por su parte, Fernández también se refirió a Joe Biden. "Interpretó mi planteo sobre Cuba como honesto. Y después en el almuerzo con presidentes, interpretó que era cierto. Me dijo que él no era responsable por el trato de Estados Unidos con Latinoamérica en los últimos cuatro años", rememoró.

"Pienso que con Estados Unidos tenemos que tener una buena relación", concluyó el mandatario argentino.

La visita a Milagro Sala en Jujuy

"Vengo plateando desde hace tiempo lo que pasa con la Justicia y en especial con Milagro Sala", lamentó el presidente Alberto Fernández.

El mandatario aseguró que "no es posible lo que se está haciendo con Milagro Sala en un Estado de Derecho", y explicó: "Milagro Sala no tiene una sentencia definitiva y lleva 7 años en prisión preventiva. Si uno tiene en cuenta que el delito más grande que tiene es administración fraudulenta, que es de 6 años… ¿cuál es la pena que tiene Milagro Sala?".

"Cuando regreso al país, me encuentro con que Milagro está con coágulos en sus piernas y se ha deteriorado su salud. También se ha deteriorado la salud de su familia. Por lo que me impulsó demostrar que allá en el norte está pasando algo que no debería pasar en una sociedad democrática", recordó Fernández.

Según consideró el mandatario, "convirtieron una prisión preventiva como una pena anticipada". "Alguno puede decir que Milagro Sala podía escaparse, pero ella no juró como legisladora del Parlasur, no buscó fueros, y se vino cuando se enteró que estaban atacando a sus compañeros que estaban en un acampe", añadió.

"Yo no puedo indultar a Milagro Sala. Lo puede hacer el Gobernador. Estoy al lado de Milagro y siempre me ocupé de su situación. Creo que está cometiendo una injusticia con ella", concluyó sobre el tema.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las organizaciones sociales y su relación con Cristina Kirchner

Consultado por las organizaciones sociales y la polémica que se generó tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Alberto Fernández indicó que "hay algunas que no hacen un buen trabajo, como pasa en todos lados".

"Hay muy honestas, que tratan de generar trabajo para la gente. El problema no son las organizaciones sociales sino la economía. Cuando llegué ya había miles de planes dados. Lo que estamos tratando ahora que las personas que reciben los planes, que tengan la posibilidad de cambiar la unidad ejecutora", completó el mandatario sobre el tema.

Respecto a su relación con la vicepresidenta, Alberto sentenció: "Hay puntos que con Cristina tenemos diferencias, pero ella no es mi enemiga".

ALBERTO FERNÁNDEZ en MINUTO UNO: "PARAMOS una TERCERA CORRIDA CAMBIARIA con DUREZA"