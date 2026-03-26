Luis Caputo defendió la economía libertaria y volvió a fustigar al kirchnerismo
El ministro de Economía elogió a Lumilagro por cesar en la fabricación de termos y dedicarse a importarlos “de mejor calidad y criticó a los medios por hablar de una “megarecesión”.
Luis Caputo volvió a defender las políticas económicas libertarias al destacar que, según su particular visión, hay récord de exportaciones, de actividad económica y de consumo, al tiempo que -para variar- fustigó al gobierno kirchnerista que “iba en contra de la gente”.
En entrevista con un canal ultraoficialista de streaming, el ministro de Economía sostuvo que “estamos pasando de un modelo que no era ni proempresa ni promercado, sino que era un modelo proempresario y proteccionista”, cuyo “modelo obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más caras para que ellos se hicieran ricos”.
“Era un modelo contra la gente que servía para favorecer a unos pocos empresarios”, dijo, y puso como ejemplo a Fate, la histórica fábrica de neumáticos que cerró y despidió a casi un millar de empleados. “Los trabajadores no eran millonarios…. Su jefe sí lo era y prefirió no adaptarse al nuevo modelo”, indicó con relación al empresario Javier Madanes Quintanilla.
Además elogió a la empresa Lumilagro, que cesó en la fabricación nacional de termos para convertirse en importadora desde China: tuvieron “ventas récord, exportaciones” y un termo “más barato y de mejor calidad”, señaló Caputo.
“La economía no es para todos iguales: a algunos les va a llevar más tiempo adaptarse y a otros menos”, dijo, al tiempo que cargó contra los medios y los periodistas que intentan instalar que el país está en una "megarecesión donde la gente no llega a fin de mes o no llega al 15 de mes”. Una verdad cotidiana que el ministro está enfrascado en negar.
En ese sentido, recordó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en donde algunos sectores siguen hundiéndose, para explicar la estrategia de los medios periodísticos: “Eligen un sector de la economía que esté mal y dicen que está todo mal. El sesgo es exactamente lo que hace el periodismo desde el otro lado”.
“Lo de los periodistas roza lo absurdo…. Están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno” pero, según Caputo, “lo único que hacen es perder credibilidad” ante la sociedad.
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