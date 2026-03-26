Luis Caputo defendió la economía libertaria y volvió a fustigar al kirchnerismo

En ese sentido, recordó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en donde algunos sectores siguen hundiéndose, para explicar la estrategia de los medios periodísticos: “Eligen un sector de la economía que esté mal y dicen que está todo mal. El sesgo es exactamente lo que hace el periodismo desde el otro lado”.

“Lo de los periodistas roza lo absurdo…. Están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno” pero, según Caputo, “lo único que hacen es perder credibilidad” ante la sociedad.