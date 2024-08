Citaron a seis testigos en la causa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: quiénes son

alberto fernandez Alberto Fernández en su nota con El País, tras la denuncia de Fabiola Yañez. Foto: El País.

La primera citada a prestar declaración testimonial es Miriam Yañez Verdugo, madre de la ex primera dama. La Justicia la llamó a declarar porque podría haber presenciado los hechos de violencia denunciados durante su estadía en la Quinta de Olivos, cuando acompañó a Fabiola en la casa de huéspedes. Además, la madre - quién se encuentra viviendo con la ex primera dama en España - también sería un testigo clave de las amenazas y hostigamientos recibidas desde diciembre a la fecha.

El segundo testigo citado a declaración es Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos y ex custodio de Fernández durante la presidencia de Néstor Kirchner. Inicialmente, Rodríguez será citado a declarar como testigo aunque podría enfrentar una imputación futura por encubrimiento y/o participación.

Sofia Pacchi también fue llamada a dar testimonial por un episodio en particular. Según el escrito presentado por la querella, Pacchi es amiga de Yañez y habría recibido mensajes como "que linda que sos" por parte del ex presidente, lo que terminó en una discusión y un zamarreo según el relato de la ex primera dama.

fabiola yañez.jpg

El ex titular de la Unidad Médica Presidencial y doctor del Hospital Otamendi, Federico Walter Saavedra, también fue citado por la Justica. Según el relato de Yañez, el médico le proporcionó "globulitos de árnica" para bajar la inflamación de los golpes producto de la violencia de Fernández.

María Cantero también fue llamada a dar testimonial como testigo por el rol que ocupó como secretaria de Fernández durante los hechos ocurridos. Por último, Alicia Barros es la sexta testigo citada a declarar. En su relato, Yañez la describió como "una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo".

Ayelén Mazzina, investigada

Además de los citados, la Justicia ordenó el miércoles investigar el desempeño de la exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, por la causa de violencia de género denunciada por Yañez contra Fernández. La ex funcionaria podría ser imputada por incumplimiento de sus deberes.

El fiscal González dispuso abrir una investigación “por separado” a la causa con el objetivo de indagar sobre el rol de Mazzina en aquel entonces. La investigación se abrió luego de que Yañez afirmó haberle revelado a la exfuncionaria sobre las agresiones sufridas.

ayelen mazzina Ayelén Mazzina

“La Sra. Fabiola Yañez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández”, señala el texto.

En relación con lo ocurrido, González dispuso formar un “legajo de investigación por separado” a la causa de Yañez contra Fernández por violencia de género. El objetivo de esto es profundizar sobre el desempeño que tuvo Mazzina en sus funciones como ministra, quien podría eventualmente quedar imputada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.