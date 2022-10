Alberto Fernández: "Como soñó Sarmiento, quiero que el desarrollo de la ciencia no cese nunca" 

El Presidente participó de la celebración acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y por la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo, quienes pusieron el acento en la importancia histórica y a futuro del organismo que desde 1872 recopila y analiza los datos del clima en Argentina.

Por segundo día consecutivo, Fernández habló de la necesidad de políticas de Estado que aseguren la continuidad de los esfuerzos relacionados con la educación, la ciencia y la tecnología, para que "no sean aspiraciones de un presidente" sino que trasciendan las diferentes gestiones.

En su discurso, el Presidente recordó que aquella primera oficina destinada al clima "fue la tercera del mundo" y señaló "la idea central" de Sarmiento por hacer del conocimiento "la central del desarrollo de su sociedad".

Alberto Fernández dijo que Sarmiento fue "un autentico visionario" y afirmó que el actual Gobierno apuesta "todos los días" al "desarrollo científico y tecnológico".

El presidente encabezó el acto por el 150° aniversario del Servicio Meteorológico Nacional

En ese sentido, recordó la firma de ayer de un acuerdo "para construir los cohetes que van a llevar satélites más allá de la atmósfera", subrayó la potencialidad de esos sistemas para "anticipar cuestiones climáticas que a todos nos preocupan y que llegaron al mundo para complicarnos la vida".

Además, dedicó un párrafo de su discurso al impacto del cambio climático y destacó que "poder conocer es el secreto del futuro".

Luego, anunció la incorporación de una supercomputadora, la más grande del país, al Servicio Meteorológico Nacional y el acceso de nuevos profesionales al equipo. "Si logramos que más científicos entren al servicio, más doctores para jerarquizar esa tarea, si logramos todo eso, vamos a vivir en una mejor sociedad", concluyó.

Jorge Taiana, sobre la Antártida y el cambio climático

Por su parte, Jorge Taiana destacó la "idea" y la "proyección" que tuvo Sarmiento para crear el primer servicio "del hemisferio" en la década de 1870 y dijo que aquella "vocación de ciencia" es la que "ha mantenido el SMN y que hoy tiene más fuerza".

Taiana sostuvo que la entidad es clave para trabajar en la Antártida, y señaló a la base Orcadas como el "comienzo de la presencia argentina" en el continente blanco: "No vamos a dejar que nadie nos arrebate ese galardón".

"El cambio climático es un desafío que modifica la correlación de fuerzas entre los países y va a afectar la forma de producción. Si no comprendemos eso, no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo", agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional cumple 150 años

La directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo dijo sentirse "privilegiada y conmovida" por la conmemoración del 150° aniversario del nacimiento de una entidad "comprometida con la sociedad".

Repasó entonces la historia del Servicio Meteorológico Nacional desde sus primeros pasos en la segunda mitad del siglo XIX, con la constitución de uno de los primeras oficinas de estudio del clima del mundo, hasta las computadoras del siglo XX y los satélites del XXI.

"No pude encontrar, en la historia reciente, en los últimos 50 años, documentación que de cuenta de un proceso de concursos y movilidad ascendente como la que tenemos en marcha. No hay progreso sin ciencia y no no hay ciencia sin científicos y científicas", dijo sobre la situación actual.

La directora señaló, por otra parte, la necesidad de ampliar la red de monitoreo actual para seguir de cerca el calentamiento global, que gracias a la centenaria recolección de datos, se constata con un aumento de 2 grados en Orcadas, donde el Servicio Meteorológico Nacional tiene presencia ininterrumpida desde comienzos del Siglo XX.

Fundado en 1872 por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, el Servicio Meteorológico Nacional brinda información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas, con base en el monitoreo continuo de la atmósfera y el conocimiento científico.