Javier Milei apunta a llevar las retenciones a cero en un eventual segundo mandato

Por su parte, la quita para la soja iniciará en enero del año entrante, atada a los niveles de recaudación. Con la mirada puesta en la continuidad de su gestión, el mandatario precisó: “Vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”.

La postura de Javier Milei sobre las retenciones

En el el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei insistió con que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto", por lo cual “nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos". No obstante, advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico". En ese sentido, dijo “el equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias”.

Para congraciarse todavía más con su selecto auditorio, el Presidente manifestó que "es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas", considerando que "no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo". En la misma línea, dijo que se trató de "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".