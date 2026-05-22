El Gobierno envía hoy cuatro nuevos proyectos de ley al Congreso: Super RIGI, Ley de Lobby y más

Protección a menores: El foco principal está puesto en los adolescentes, el grupo más vulnerable frente al juego digital.

Control de la publicidad: Regular fuertemente la promoción de estas plataformas en redes sociales y medios de comunicación.

Freno al acceso digital: Implementar controles más estrictos para evitar que los menores puedan registrarse y apostar dinero.

Con esta iniciativa, el oficialismo busca tomar las riendas del debate parlamentario y coordinar la estrategia política con los gobernadores y la oposición dialoguista.

El Súper RIGI, la gran apuesta del Gobierno

El Súper RIGI se consolida como la gran apuesta del Ejecutivo para reactivar la economía a través de inversiones multimillonarias. Esta reforma amplía el régimen original de incentivos, apuntando a industrias estratégicas y de alta tecnología.

Los sectores clave que busca potenciar este proyecto son:

Tecnología e Innovación: Centros de datos (data centers) e Inteligencia Artificial.

Transición Energética: Vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes e infraestructura nuclear y de defensa.

Minería e Industria Avanzada: Cadena de valor del litio, refinamiento y laminado de cobre, y explotación de uranio.

Los lineamientos técnicos del proyecto ya habían sido adelantados por Luis Caputo. El ministro de Economía detalló que el nuevo esquema contempla una reducción sustancial en el impuesto a las Ganancias, fijando una alícuota del 15% (frente al 25% que establece el RIGI actual).

A esto se le suma un beneficio de amortización acelerada en tres tramos: 60% durante el primer año, y 20% en el segundo y tercer año respectivamente. En materia de comercio exterior, Caputo anticipó aranceles cero para la importación de bienes de capital e insumos productivos, junto con la eliminación total de las retenciones desde el primer día del proyecto.

Caputo Milei

Todos los detalles de la Ley de Lobby

La Ley de Lobby llega para poner bajo la lupa la gestión de intereses privados ante los organismos públicos, buscando un marco de mayor transparencia en la discusión de las políticas del país.

El proyecto se enfoca en regular tres puntos clave:

Registro de encuentros: Obliga a transparentar y asentar cada audiencia, reunión o contacto entre los tomadores de decisiones del Estado y los actores privados.

Blanqueo de actores: Involucra tanto a empresas y cámaras empresarias como a ONGs y sindicatos que busquen influir en leyes o decretos.

Reglas de juego claras: El Gobierno busca democratizar el acceso a los funcionarios, ordenando el vínculo entre el sector privado y las instituciones públicas.

Proyecto de Etiquetado Frontal: qué es y cuál es su objetivo

El proyecto de reforma del Etiquetado Frontal busca modificar la manera en que se advierte a los consumidores sobre los componentes de los alimentos, generando opiniones cruzadas entre médicos y empresarios.

Los puntos clave para entender la reforma son:

El esquema actual: La ley vigente obliga a las empresas a colocar octógonos negros en los envases para alertar sobre el exceso de sodio, azúcares, calorías y grasas (totales y saturadas).

El argumento oficial: El Ejecutivo propone flexibilizar este sistema para abaratar costos burocráticos y de fabricación para la industria.

Armonización regional: Se busca que las etiquetas locales se adapten a los estándares que utilizan los países vecinos, facilitando el comercio exterior.