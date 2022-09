Alberto Fernández condenó el atentado a Cristina Kirchner ante la Asamblea General de la ONU

"Por eso mismo, poniendo en valor la razonabilidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", remarcó.

Y añadió: "En la Argentina, el intento de asesinar a la Vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública, también buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá cuatro décadas de vida. En 1983 recuperamos la democracia e iniciamos un largo de siglo histórico en el cual alternaron en el Gobierno distintas fuerzas políticas".

"Los argentinos construimos el acuerdo del Nunca Más al terrorismo de Estado y a la violencia política, valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad. Estoy seguro que la violencia fascista, que se disfraza de republicanismo, no conseguirá cambiar este amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina", manifestó el Presidente.

"Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento anti político en nuestras sociedades, guardar silencio ante semejante evidencia puede conducirnos a poner en crisis al mismo estado de derecho", continuó Fernández, e insistió "no aceptar resignados" la violencia y pidió "generar un enérgico rechazo global a los que generan la división en las sociedades".

Tras el repudio al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández habló sobre el modelo de acumulación económica que reina en el mundo, que genera: "injusticia, hambre e inflación".

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el Presidente dijo que: " Siempre hemos pregonado la resolución pacífica ante cualquier controversia. Es imperioso que cesen todas las hostilidades, por ese motivo, es necesario trabajar unidos para recuperar la paz".

"Sostener este presente solo incrementará la pobreza y la marginalidad. Si no cambiamos no podremos edificar sociedades más justas, libres y estables, comprometidas con sus instituciones. Las naciones endeudadas sufren más el sistema establecido, Argentina está entre ellas, por eso quiero dar gracias a todos los estados que nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa, que mi Gobierno no generó pero afronta con toda seriedad", indicó.

Tras estas palabras, Fernández habló sobre la seguridad alimentaria, la situación ambiental del mundo y el compromiso del país con las energías limpias y renovables, también enumeró los recursos con los que cuenta la Argentina.

En otro segmento del discurso, el Presidente advirtió sobre "la implementación de medidas unilaterales de coerción" y solicitó "levantar los bloqueos" que padecen Cuba y Venezuela, en nombre de los derechos humanos.

Tras estas palabras, Fernández condenó al terrorismo y recordó los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, e instó a la República Islámica de Irán en que coopere con la investigación.

Por último, el Presidente reafirmó los derechos de soberanía sobre "las Islas Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte del territorio nacional argentino que se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unidos". En este sentido, pidió reanudar las conversaciones, y habló sobre la explotación de los recursos naturales de las islas y alertó por "la desmedida presencia militar".

Alberto Fernández participó de la Asamblea General de la ONU

EN VIVO | El presidente interviene en el 77º Período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La agenda de Alberto Fernández en Estados Unidos

Miércoles

El miércoles 21, en tanto, la comitiva oficial se trasladara a Houston, donde el Presidente ofrecerá una "megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento de Vaca Muerta ante lo que se llama en Texas la 'Familia petrolera'".

Fuentes oficiales adelantaron que en ese encuentro, que será un almuerzo, Fernández se reunirá con unas 80 empresas del sector que no están en el país. De esa jornada participará también el presidente de YPF, Pablo González.

Por su parte, Cafiero mantendrá reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi; y de la India, Subrahmanyam Jaishankar; en el evento "The right to be me", y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.

El viaje será una nueva oportunidad para el mandatario de trasladarse a Estados Unidos después de que el presidente de ese país, Joe Biden, suspendiera por un cuadro de coronavirus la reunión bilateral que estaba pautada para el 26 de ese mes en Washington.

No obstante, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, trabaja por estas horas en la reactivación de esa bilateral, que según adelantó en los últimos días sería "inminente".

De concretarse esa posibilidad, el Presidente argentino podría estar viajando a Estados Unidos dos veces durante septiembre.