YPF: el exministro Roberto Lavagna celebró a su modo el fallo a favor de la Argentina
Alejado de la vida político-partidaria de nuestro país, el exfuncionario destacó que "ganamos todos" cuando este tipo de cuestiones se toman como políticas de Estado más allá de los gobierno de turno.
Roberto Lavagna, alejado de la vida política partidaria desde hace tiempo, reapareció para celebrar el fallo de la justicia de Nueva York a favor de la Argentina por el caso YPF, destacando el trabajo realizado “con seriedad y continuidad más de los gobiernos de turno”.
El exministro de Economía, que se había ausentado de las redes sociales desde octubre del año pasado, usó X para señalar que “cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, Entonces se gana y ganamos todos”.
“Cuando se trabaja con seriedad y continuidad más allá de los gobiernos de turno, cuando se da al concepto de SOBERANÍA su real y debida dimensión y cuando se es capaz de rechazar siniestros y repetidos intentos de arreglo extrajudicial, entonces se gana y ganamos todos”, publicó Lavagna en la mencionada red social.
Se unió así al coro de funcionarios y referentes políticos que, con sus sesgos y diferencias, de conjunto celebraron el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, desestimando los reclamos por incumplimiento de contrato contra la Argentina, confirmando la decisión favorable a YPF y argumentando incluso que el proceso judicial jamás debió llevarse adelante.
Como se sabe, Roberto Lavagna fue ministro de Economía durante la presidencia de Eduardo Duhalde y la de Néstor Kirchner, en el período 2002-2005, siendo el titular del Palacio de Hacienda que más tiempo permaneció en ese cargo desde Domingo Cavallo.
Durante el gobierno de Kirchner, fue artífice del resurgimiento económico tras la debacle de finales del siglo anterior que estalló en 2001, levantó el “corralito” y planificó la entrega de los bonos del canje que permitió desendeudar a nuestro país por más de U$S65.000 millones (equivalentes a cerca de U$S100.000 millones actuales), considerada hasta la fecha la mayor operación de canje "voluntario" a nivel mundial.
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