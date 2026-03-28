YPF: el exministro Roberto Lavagna celebró a su modo el fallo a favor de la Argentina

Durante el gobierno de Kirchner, fue artífice del resurgimiento económico tras la debacle de finales del siglo anterior que estalló en 2001, levantó el “corralito” y planificó la entrega de los bonos del canje que permitió desendeudar a nuestro país por más de U$S65.000 millones (equivalentes a cerca de U$S100.000 millones actuales), considerada hasta la fecha la mayor operación de canje "voluntario" a nivel mundial.