Sin mameluco: el día que Javier Milei prometió "vender YPF y Vaca Muerta" y qué decía la primera Ley Bases
Desde siempre dijo que quería desacerse de la petrolera de bandera, sobre todo como candidato a Presidente y la incluyó en la Ley Bases como empresa a privatizar. Pero el libertario se vio empujado al pragmatismo socialista...
"Hoy es un día de festejo nacional", aseguraba Javier Milei tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska y desestimó los reclamos contra la Argentina referidos a la renacionalización de YPF.
Así, el Presidente asumía como propio el triunfo judicial sobre los fondos buitre que sindicaban como “ilegal” la expropiación parcial de la petrolera, realizada en 2012, algo que la justicia estadounidense rechazó. Tan “ilegal”, por cierto, como también calificaron a la expropiación Mauricio Macri y el actual jefe de Estado.
De hecho, que YPF siga perteneciendo mayoritariamente al Estado va en contra de la “ideología genética” de Milei y nunca terminó de asumir del todo que, hoy por hoy, siga siendo una de las fuentes de recursos vitales para nuestro país, de la mano de Vaca Muerta, donde la petrolera hace pie e impulsa su desarrollo.
En la primera redacción de la llamada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, primera megainiciativa oficialista enviada al Congreso, YPF figuraba como empresa a privatizar en lo inmediato. Solo desapareció del texto a pedido de numerosos legisladores que, de otro modo, no apoyarían el proyecto.
Pero nadie podría argumentar que no avisó: Milei nunca cejaba en anunciar que su gobierno sería tanto ajustador como privatizador, advirtiendo sobre una profunda “reforma del Estado” al mejor estilo menemista; experiencia que, como se recordará, concluyó de la peor manera posible para el conjunto de los argentinos.
“YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende”, postulaba el entonces candidato a presidente, quien parecía no tener dudas en cuanto a reducir el Estado a su mínima expresión, hasta destruirlo, como pretendía inicialmente.
“¿Vendés Vaca Muerta?”, le preguntaba Chiche Gelblung al postulante a la Presidencia, quien no vacilaba al responder: “Sí… ¿Cuál es el problema? Le buscás la forma de privatizarlo…”, añadía con total naturalidad.
El tiempo ha pasado y la realidad se impone a un mandatario apegado a las teorías libertarias pero extremadamente necesitado de dólares que el petróleo y el gas le pueden brindar, empujado así al pragmatismo socialista de sostener como propia una de las empresas más poderosas y valiosas del país que ahora se jacta de mantener en el ámbito estatal.
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