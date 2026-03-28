Sin mameluco: el día que Javier Milei prometió "vender YPF y Vaca Muerta" y qué decía la primera Ley Bases

“YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende”, postulaba el entonces candidato a presidente, quien parecía no tener dudas en cuanto a reducir el Estado a su mínima expresión, hasta destruirlo, como pretendía inicialmente.

“¿Vendés Vaca Muerta?”, le preguntaba Chiche Gelblung al postulante a la Presidencia, quien no vacilaba al responder: “Sí… ¿Cuál es el problema? Le buscás la forma de privatizarlo…”, añadía con total naturalidad.

El tiempo ha pasado y la realidad se impone a un mandatario apegado a las teorías libertarias pero extremadamente necesitado de dólares que el petróleo y el gas le pueden brindar, empujado así al pragmatismo socialista de sostener como propia una de las empresas más poderosas y valiosas del país que ahora se jacta de mantener en el ámbito estatal.