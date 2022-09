Alberto Fernández sobre el atentado a Cristina Kirchner: "El próximo era yo"

"Todo el sistema de seguridad en esas circunstancias fallan. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y a acompañar a Cristina y sabía que cualquiera sea el resultado iba a ser apresado por la gente que lo rodeaba", afirmó Alberto Fernández. "Cuando uno está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para cumplir con el objetivo es muy difícil predecirlo", añadió.

Cristina Kirchner gatillaR

"Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que representa o piensa. No es un marciano el que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que llegó y salió por fuera de nuestra sociedad", manifestó Alberto Fernández.

"Es uno de los que viven en esta sociedad. No es inimputable, no tiene ninguna alteración en sus facultades mentales, y tiene plena compresión de la criminalidad de su acto. Se ha movido libremente dirigiendo sus acciones, no es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, una persona así no puede reaccionar de este modo", aseguró el Presidente.

Por último, Alberto Fernández aseguró que Cristina Kirchner se encuentra "bien, está entera, está fuerte, muy íntegra y trabajando".