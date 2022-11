Alberto Fernández entregó viviendas a familias afectadas por un sismo en San Juan

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de entrega de viviendas en La Bebida, San Juan

“Quiero darles las gracias por sus palabras, el amor que me dieron. Quiero decirles que tengo la tranquilidad de la tarea cumplida, de la promesa empeñada; la tranquilidad de que esto no solo ocurre en San Juan con estas viviendas, llevamos entregadas 63.000 a lo largo y ancho de todo el país", informó el mandatario y adelantó: "Estamos construyendo cinco mil viviendas mas".

“Este es un día muy gratificante que guardaré en mi memoria para siempre, como aquel día de enero en que me recibieron y me mostraron las casas y los techos derrumbados. Todo esto que hizo el gobierno nacional no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Uñac”, sostuvo el Presidente en un claro guiño hacia el mandatario provincial.

“Con Sergio hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente”, prosiguió.

Y agregó: “La política no tiene sentido si no lo hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos. Algunos piensan que los problemas habitacionales deben ser resueltos por los mercados, otros creemos que los mercados no resuelven esos problemas. Es una obligación del Estado hacerse cargo de resolver los problemas de esas familias que no pueden pagar y acceder a un techo”.

Sin referirse al cruce que mantuvo con Máximo Kirchner, cerró: “Sepan que inexorablemente siempre voy a estar al lado de los que más necesitan porque eso lo aprendimos de chiquitos cuando abrazamos las banderas de Perón y de Evita, y nunca vamos a abandonar el ideario que nos convoca”.

El Presidente estuvo acompañado por el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, el ministro de cultura Tristan Bauer, el vicegobernador de San Juan Roberto Gattoni y el ministro de Obras y Servicios Públicos provincia, Julio Ortiz Andino.