Lanzaron una app para "gastar" los 800 mil dólares que le atribuyen a Manuel Adorni

gasta la de adorni

Se sabe que el argentino tiene la capacidad de hacer humor con todo, y esta iniciativa es un fiel reflejo de eso. Entre Rolex, viajes a Aruba y cascadas artificiales, la página exagera consumos de lujo para burlarse de la polémica y poner el foco en la distancia entre el discurso "anticasta" y la vida premium que rodea a algunos funcionarios del oficialismo.