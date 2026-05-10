Lanzaron una app para "gastar" los 800 mil dólares que le atribuyen a Manuel Adorni
La JUP lanzó una plataforma que con humor e ironía busca dimensionar la cantidad de dinero atribuído al funcionario denunciado por enriquecimiento ilícito.
En medio de las denuncias contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, la Juventud Universitaria Peronista lanzó una página web interactiva que rápidamente comenzó a circular en redes sociales por su tono irónico.
La plataforma, llamada Con la de Adorni, invita a los usuarios a "gastar" 800 mil dólares, más de 1.120 millones de pesos, cifra vinculada al patrimonio que el jefe de Gabinete aún no pudo justificar, en medio de denuncias mediáticas y una fuerte interna dentro del oficialismo.
Con una estética similar a la de los simuladores de compras o videojuegos financieros, el sitio permite elegir entre distintos bienes y consumos de lujo para visualizar cuánto representa realmente esa cifra millonaria. Entre las opciones aparecen implantes capilares, vuelos en primera clase a Aruba, departamentos en Caballito, casas en countries privados, relojes Rolex, estadías en el hotel Llao Llao y hasta cascadas artificiales.
Se sabe que el argentino tiene la capacidad de hacer humor con todo, y esta iniciativa es un fiel reflejo de eso. Entre Rolex, viajes a Aruba y cascadas artificiales, la página exagera consumos de lujo para burlarse de la polémica y poner el foco en la distancia entre el discurso "anticasta" y la vida premium que rodea a algunos funcionarios del oficialismo.
Además de los gastos extravagantes, el simulador también incorpora comparaciones con ingresos cotidianos para poner en dimensión el monto cuestionado y muestra, por ejemplo, cuántos salarios docentes, jubilaciones mínimas o sueldos promedio equivalen a los más de mil millones de pesos que utiliza como referencia.
Desde la agrupación explicaron que el objetivo es "traducir" una cifra difícil de imaginar para la mayoría de la población y vincularla con la realidad económica que atraviesan trabajadores, jubilados y estudiantes en un contexto de fuerte ajuste y caída del poder adquisitivo.
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