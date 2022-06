Alberto Fernández habló de su relación con Cristina Kirchner

"Con Cristina tenemos algunas diferencias, que siempre las tuvimos, nada más. Lo que pasa es que eso se convierte en un tema de permanente debate periodístico que para mí tiene más trascendencia en lo periodístico que en lo político", resaltó Fernández.

Durante una entrevista con CNN en español, el jefe de Estado aclaró cuál es el vínculo que mantiene con la exmandataria: "No tenemos la relación traumática que los medios se ocupan de plantear".

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se volvieron a mostrar en público el pasado 3 de junio durante un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, después de tres meses sin dialogar.

Ante la consulta puntual acerca de volvió a dialogar con la ex mandataria después del acto en el Conurbano bonaerense, el Presidente respondió: "No, porque eso ocurrió el viernes y el martes me vine para acá (la ciudad estadounidense de Los Ángeles)".

"Nosotros cuando tenemos que hablar, hablamos. Y cuando la presidenta…Cuando yo quiero conocer la mirada de la vicepresidenta, el presidente manda a un ministro y le dice: 'preguntale a la vicepresidenta cuál es su mirada'", detalló Alberto Fernández.

En esa línea, el mandatario argentino afirmó que considera la "mirada" de Cristina Kirchner en las decisiones de gestión y argumentó: "Es una persona con ocho años de experiencia en el ejercicio del poder de la Presidencia en Argentina, a pesar de lo cual podemos tener diferencias".

